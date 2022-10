Eurozona, risparmi famiglie in calo al 13,7%. Pmi servizi ai minimi dal 2021

Eurozona: risparmio famiglie secondo trimestre scende a 13,7

Il tasso di risparmio delle famiglie nell'area dell'euro è stato del 13,7% nel secondo trimestre del 2022 (rispetto al 15,2% nel primo trimestre del 2022). E' quanto risulta dai dati pubblicati dall'Eurostat. Questi dati si possono analizzare alla luce dell'aumento dell'inflazione. Tale rincaro generalizzato e prolungato dei prezzi è un fenomeno globale: in agosto, nell'area dell'euro, l'inflazione è arrivata al 9,1 per cento.

La BCE (Banca Centrale Europea) a Marzo 2022 aveva previsto proprio questo a seguito del conflitto in Ucraina, il quale avrebbe inciso negativamente sulla crescita dell'area dell'euro.

D'altro canto il tasso di investimenti delle famiglie nell'area dell'euro è rimasto pressochè stabile al 10,1% nel secondo trimestre del 2022, nonchè il valore più alto dal primo trimestre 2009. Nel primo tremestre è in calo, invece, la quota di profitti delle imprese, dal 40,8% al 39,2%, contro un tasso di investimenti in aumento al 24,2% dal 23,8%.

Eurozona: S&P Global, timori recessione sempre maggiori

"La fiducia economica dell'Eurozona ha toccato il livello piu' basso dall'inizio della pandemia da Covid-19, con timori di recessione sempre maggiori, preoccupazioni legate al prolungato periodo di alta inflazione e la prospettiva di ulteriori incrementi dei costi energetici. Le aspettative si sono rivelate particolarmente negative tra le aziende manifatturiere, che hanno tutte espresso previsioni pessimistiche per i prossimi 12 mesi". Lo afferma S&P Global nella nota in cui diffonde l'indice Pmi composito di settembre (a 48,1 da 48,9), ai minimi in 20 mesi e il Pmi servizi (a 48,8 da 49,8), il valore piu' basso in 19 mesi. "La minore fiducia ha guidato i progetti di assunzione di settembre, con un tasso di creazione occupazionale dell'Eurozona rallentato ai minimi in 18 mesi. Anche il lavoro inevaso e' diminuito ulteriormente, poiche' la riduzione dei nuovi ordini ha permesso alle aziende di diminuire il livello di accumulo delle commesse non ancora completate", si aggiunge.

Eurozona: Pmi servizi settembre a 48,8, minimi febbraio 2021

L'indice S&P Global Pmi dell'attivita' terziaria dell'Eurozona a settembre e' sceso a 48,8 da 49,8 di agosto, toccando il valore piu' basso da febbraio 2021. Le attese erano per 48,9. Complessivamente, questo risultato mostra una contrazione mensile consecutiva del settore dei servizi dell'Eurozona. L'indice composito si e' posizionato su un valore inferiore alla soglia di non cambiamento di 50 per il terzo mese consecutivo, segnalando un forte ribasso dell'attivita' economica nel settore privato dell'Eurozona. Con 48,1, l'indice e' sceso rispetto a 48,9 di agosto ed ha indicato il calo piu' rapido della produzione da gennaio 2021.

Analizzando i dati finali del Pmi Composito dell'Eurozona, Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence, ha spiegato: "Qualsivoglia speranza che l'Eurozona eviti la recessione e' stata ulteriormente disattesa dal forte declino dell'attivita' economica segnalata dal Pmi. L'indagine indica un peggioramento non solo del declino economico ma anche del quadro inflazionistico, e cio' significa che i responsabili delle politiche stanno affrontando il rischio crescente di un brusco atterraggio mentre cercano di contenere l'accelerazione dell'inflazione". "Salgono ora - ha aggiunto - a tre i mesi consecutivi in cui l'attivita' economica si sta deteriorando, indicando un Pil in calo, ad un tasso di contrazione che ha preso slancio nel corso del terzo trimestre. Il peggioramento delle aspettative economiche per i mesi futuri e la perdita forte e preoccupante di ordini fanno attualmente presagire un calo del PIL persino peggiore nel quarto trimestre. L'inflazione svettante, legata alla crisi energetica e alla guerra in Ucraina sta distruggendo la domanda nello stesso momento in cui la fiducia crolla a livelli mai visti dalla crisi del debito dell'Eurozona del 2012, escludendo i periodi di chiusura pandemica. Le aziende cosi' come le famiglie stanno dunque ridimensionando le spese discrezionali e gli investimenti in preparazione di un inverno difficile".