Evergrande, il patron Xu Jiayin vende case e jet per salvare il gruppo

Evergrande, il patron Xu Jiayin svende tutto per tenere a galla il gruppo: racimolato oltre un miliardo di dollari

Xu Jiayin, il presidente di Evergrande, ha venduto beni personali per un valore di oltre 7 miliardi di yuan (1,1 miliardi di dollari) per sostenere la compagnia in difficoltà. Lo riportano i media cinesi. Xu ha venduto diverse case a Hong Kong, Guangzhou e Shenzhen, oltre ad alcuni jet privati.

Il denaro, che Xu ha trasferito in Evergrande dall'inizio di luglio, è stato utilizzato per "mantenere le operazioni di base commerciali", ha riferito il giornale, aggiungendo che il denaro è stato utilizzato per pagare gli stipendi del personale e gli interessi su alcune obbligazioni. I soldi sono stati destinati anche al completamento di progetti immobiliari in tutta la Cina.

"Finora Xu Jiayin ha raccolto personalmente fondi per tenere in vita Evergrande", hanno scritto i media. Questa mattina le azioni della società sono aumentate fino al 4,3% a Hong Kong per poi ripiegare. Quest'anno il titolo è sceso dell'80%. Evergrande sta cercando di cedere asset per evitare inadempienze mentre è alle prese con oltre 300 miliardi di dollari di passività.