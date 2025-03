Ex Ilva, governo e sindacati al tavolo l'11 marzo. Gli azeri trattano l’ingresso

Sindacati convocati sull'ex Ilva a Palazzo Chigi l'11 marzo

I sindacati metalmeccanici sono stati convocati a Palazzo Chigi l'11 marzo alle 18:30, nella Sala Verde, per un incontro con il governo sul dossier ex Ilva. Lo riferisce l'AdnKronos, citando fonti sindacali. Domani, invece, i sindacati si riuniranno al ministero del Lavoro per proseguire la discussione sulla Cassa integrazione straordinaria (Cigs) per l'ex Ilva.

Nel frattempo, il governo italiano starebbe negoziando con la società azera Baku Steel su questioni energetiche, con l'ipotesi che gli azeri possano presto entrare nel mercato energetico nazionale. Secondo quanto viene riportato, le trattative riguarderebbero il settore dell’energia e del gas, con particolare attenzione alla possibilità di realizzare un rigassificatore a Taranto, come previsto dal piano di Baku. In questo scenario, si rafforzerebbe l'ipotesi che il nuovo proprietario del gruppo ex Ilva possa essere una cordata composta dalla Baku Steel Company CJSC e dal fondo sovrano Azerbaijan Investment Company OJSC.