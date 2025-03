Exor, Elkann prende il timone di Vento e sostiene gli imprenditori italiani con un fondo da 75 milioni

Exor, Elkann diventa presidente di Vento e lancia un secondo fondo da 75 mln

John Elkann diventa presidente di Vento, il fondo privato di venture capital di Exor Ventures, e lancia un fondo da 75 milioni per i prossimi cinque anni a sostegno degli imprenditori italiani più promettenti a livello mondiale. Il fondo è il nuovo veicolo di investimento gestito dal team che organizza anche l'Italian Tech Week. L'obiettivo è realizzare 375 investimenti in cinque anni. "A quasi tre anni dal lancio di Vento - spiega Elkann - siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno e sostenere i migliori imprenditori italiani con un nuovo fondo. La passione che anima i loro progetti innovativi e i successi già raggiunti insieme ci spingono a perseguire obiettivi ancora più ambiziosi".

"Crediamo che il potenziale tecnologico e imprenditoriale dell'Italia sia stato sottovalutato troppo a lungo. Attraverso il nostro approccio che unisce investimenti diretti, creazione di startup e il nostro evento annuale sul tech, vogliamo cambiare questa narrazione e posizionare l'Italia come un importante hub tecnologico europeo" aggiunge Diyala D'Aveni, ceo di Vento. Da quando è stato creato nell'aprile 2022 Vento è diventato un punto di riferimento nell'ecosistema italiano del venture capital e della tecnologia, con l'obiettivo di individuare, supportare e far crescere la nuova generazione di imprenditori italiani nel mondo.

Il fondo vanta un Comitato d'investimento d'eccezione che include figure di spicco del settore tech come Diego Piacentini, Mike Volpi e Jean de La Rochebrochard. Questo fondo è parte di una strategia volta a sviluppare l'ecosistema tecnologico italiano, ancora sottodimensionato, per creare un settore tech in grado di competere con le altre principali società e industrie a livello globale. Vento ha investito finora in 100 startup tra cui Bee, JetHr e Qomodo, creando uno dei più ampi portafogli early-stage in Italia. La strategia di investimento si concentra esclusivamente su founder italiani, sia in patria che all'estero, con una forte prevalenza degli Stati Uniti e Regno Unito, seguiti da Germania e Francia. Finora ha esaminato oltre 3.500 startup, investendo in circa 100 aziende fondate da italiane e italiani nel mondo, con un tasso di conversione molto selettivo del 2,5% e un ticket standard di 150.000 euro.

Vengono inoltre effettuati investimenti follow on mirati per supportare i fondatori italiani più promettenti nella loro espansione internazionale. La missione di Vento è ispirare la prossima generazione di fondatori italiani e, allo stesso tempo, far comprendere agli investitori internazionali il potenziale dell'ecosistema tech italiano. Italian Tech Week - l'evento annuale che negli ultimi anni ha ospitato personalità come Sam Altman, Reid Hoffman, Brian Chesky, Daniel Ek ed Elon Musk - rappresenta un momento chiave per connettere founder e investitori internazionali, costruendo la prossima generazione di aziende tech di successo. Oltre al fondo e alla Italian Tech Week, Vento gestisce anche un programma di venture building che ha creato 26 startup in tre edizioni. Questo programma della durata di 5 mesi è uno dei più apprezzati in Italia per la creazione di startup.