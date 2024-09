Altro che Stellantis, Elkann punta tutto sull'IA: pronto il duetto con Sam Altman di Open AI

Elkann discute di Ai con il fondatore di Open Ai Sam Altman

John Elkann incontra, il 26 settembre alla Tech Week che si svolge dal 25 al 27 ottobre a Torino il fondatore di Open Ai, Sam Altman. La discussione aperta al pubblico con Sam Altman in presenza (ma si può seguire anche via web previa registrazione) verterà sull'impatto trasformativo dell'intelligenza artificiale su aziende e società. Un tema che interessa molto Elkann che da tempo punta a diversificare gli investimenti con la sua Exor Ventures.

E dunque non è un caso che la Tech Week si svolga proprio a Torino dove sono invitate startup, come BeeAi dell'italo-americana Maria Zollo che ha appena chiuso un round di finanziamento da 7 milioni di euro. Round guidato proprio da Exor Venture, che tramite la sua controllata Vento organizza l'evento nella capitale del Piemonte. Non è un caso dunque che molti imputano a John Elkann, erede dell'impero Fiat dell'avvocato Agnelli, freddezza sugli investimenti sul settore auto, che ha ricevuto, negli anni, miliardi di contributi da parte dello stato italiano, e, per contro, un notevole attivismo in altri settori. La holding di casa Agnelli resta comunque il maggior azionista di Stellantis (con il 14,1%), dove è confluita Fca dopo il merger con i francesi di Peugeot. La società dispone anche di una quota pari al 24,4% di Ferrari e di importanti quote Cnh (trattori) e nei camion di Iveco. Exor, che ha sede in Olanda, nel 2023 ha fatto registrare utili pari a 4,3 miliardi di euro. Con Elkann comunque la società è uscita dal recinto delle quattro ruote diversificando gli investimenti e acquistando tra l'altro il 15% di Philips e il 24% del produttore di scarpe di lusso a suola rossa Christian Louboutin.

Da sottolineare che è anche azionista di maggioranza dell'Economist, settimanale britannico con 12 milioni di dividendi e controlla l'89,6% di Gedi (ossia dei quotidiani Repubblica e Stampa) che ha chiuso il 2023 con una perdita di 77 milioni. Il presidente di Exor Ventures, che ha già finanziato un nutrito numero di startup (oltre 50), è Diego Piacentini che ha lavorato con Steve Jobs in Apple per moltissimi anni ed è stato commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale. Le start-up prescelte da Exor Ventures sono attive nei settori della sanità, dello sviluppo tecnologico e, naturalmente, dell'intelligenza artificiale.