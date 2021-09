Export, Ferro (Ice): è ripartito. In rialzo del 4% in primi 7 mesi su 2019

"L'export e' gia' ripartito: i dati delle esportazioni dei primi sette mesi dell'anno per l'Italia segnano un +4% rispetto al 2019 e quindi siamo su livelli gia' superiori a quelli pre- Covid; si tratta di un dato estremamente importante".

Lo ha affermato all'inaugurazione della 92esima edizione del Micam, il presidente dell'Ice, Carlo Ferro, per il quale, "le calzature e la pelle stanno facendo un pochettino piu' di fatica pero' hanno comunque segnato un oltre +30% per i sei mesi di quest'anno rispetto all'anno precedente". Insomma, ha aggiunto "siamo ancora in territorio leggermente negativo rispetto al 2019 pero' sono segni di ripresa importante", senza dimenticare che "ripartono anche le fiere e questa e' la tredicesima manifestazione che inauguriamo questa settimana".

"L'Italia - aggiunto ancora il presidente dell'Ice - sta ripartendo e credo che il sistema Paese sia estremamente vicino alle imprese in questa ripartenza. Nel breve termine con il patto per l'Export Ice ha messo in campo 15 nuove azioni mentre in prospettiva il Pnrr e' una grande occasione per rilanciare i fattori di competitivita'" e tutta una "serie di fattori che rafforzeranno ancora di piu' l'export italiano ".