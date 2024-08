Fabrizio Freda lascia Estée Lauder: ecco chi è il manager napoletano

Fabrizio Freda lascia Estée Lauder alla fine del 2025, ma resterà consulente del colosso beauty

Fabrizio Freda ha annunciato che lascerà il suo ruolo in Estée Lauder alla fine dell’anno fiscale 2025, mantenendo però il ruolo di consulente a partire dal 2026. Aveva preso il timone del gruppo nel 2008, diventandone amministratore delegato l’anno successivo.

Nato a Napoli nel 1957, Freda si è laureato presso l’Università Federico II e ha iniziato la sua carriera in Procter & Gamble nel 1982. Ha lavorato lì fino al 2009, inizialmente per dieci anni nel settore Health and Beauty e successivamente nella Global Snack Division. Nel 2009 è entrato in Estée Lauder, diventando il primo amministratore delegato esterno nella storia dell'azienda familiare.

Freda è anche membro del consiglio di amministrazione di BlackRock Inc. e del Comitato Consultivo della “Global Business Initiative” della McDonough School of Business della Georgetown University. È stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ed è stato inserito tra i migliori CEO al mondo nella prestigiosa lista stilata dal settimanale economico-finanziario Barron’s.

"È stato un onore e un privilegio guidare Estée Lauder per 16 anni – ha dichiarato Freda – e sono estremamente fiero dei risultati raggiunti dall’azienda e del team di talento, dedizione e passione che abbiamo costruito. Insieme, abbiamo trasformato l’azienda stabilendo nuovi standard di eccellenza. Continuerò a concentrarmi pienamente sull'attuazione del nostro riposizionamento strategico, sul recupero della redditività e sul piano di crescita. Poiché guardiamo al lungo termine, è arrivato il momento di pensare alla prossima generazione di leader per questa grande azienda, e continuerò a collaborare con il consiglio di amministrazione per garantire una transizione senza intoppi".

William P. Lauder, presidente del consiglio di amministrazione, ha espresso gratitudine per il contributo di Freda: "A nome del consiglio di amministrazione e della famiglia Lauder, desidero ringraziare sinceramente Fabrizio per i suoi oltre 16 anni di servizio alla compagnia. È stato un partner straordinario per me e per gli altri membri della famiglia. Ha compreso l’unicità della nostra azienda familiare, sfruttando la nostra visione a lungo termine e la nostra filosofia di “capitale paziente” come punti di forza per trasformare l’azienda e soddisfare l’evoluzione continua delle aspettative dei nostri clienti".

Il compenso totale di Freda per l’anno fiscale 2023 è stato di 21,8 milioni di dollari, rispetto ai 25,48 milioni di dollari del 2022 e ai 65,9 milioni di dollari nel 2021.