Farmacosmo, ricavi in crescita del 31%

Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha preso visione di taluni dati gestionali (ricavi e principali KPI di business della Società), non sottoposti a revisione contabile, al 31 dicembre 2022.

Fabio de Concilio, Presidente e Amministratore Delegato di Farmacosmo, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi dei risultati conseguiti in soli nove mesi dalla quotazione. Gli obiettivi strategici che ci eravamo prefissati in fase di quotazione per il 2022 sono stati raggiunti ed abbiamo creato le basi per lo sviluppo futuro della Società. Il portale farmacosmo.it, in crescita del 30% rispetto all’anno precedente, mostra un netto miglioramento di tutti i principali KPI di business: in crescita i clienti, il numero di ordini, i clienti fidelizzati, l’Average Order Value ed il Conversion Rate.

Le quattro operazioni di M&A (acquisto del portale ProfumeriaWeb, Pharmàsì, Baucosmesi e delle prime tre farmacie fisiche), che si sono chiuse negli ultimi mesi, unitamente a tutte le iniziative messe in piedi, manifesteranno pienamente i loro benefici nel corso del 2023.

Come promesso in fase di IPO, stiamo portando avanti il nostro piano industriale: ampliamento della rete farmacie fisiche a insegna Farmacosmo, ingresso nel settore beauty anche sul segmento luxury, ampliamento dell’offerta in ambito pet care, sviluppo del Q-commerce e ingresso nel business della “sanità digitale”.

Il 2023 vedrà impegnata l'azienda ad efficientare le strutture acquisite attraverso le numerose sinergie di ricavo e costo già individuate e lanciare nuove iniziative strategiche digitali nell’ecosistema del benessere.