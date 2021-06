Farmaè compra AmicaFarmacia per 39 mln: nasce un colosso dei medicinali online

È nato un nuovo colosso dei medicinali online: la prima azienda in Italia nella distribuzione online di farmaci da banco, Farmaè, ha acquistato la seconda per dimensioni AmicaFarmacia. Farmaè, società quotata sul mercato AIM Italia e leader nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, annuncia così di aver sottoscritto un accordo quadro vincolante che, entro metà settembre, darà vita a un gruppo con ricavi aggregati, nel 2020, di oltre 93 milioni di euro. Nel 2020 Farmaè ha fatturato 65,5 milioni, registrando un +74% rispetto al 2019, e AmicaFarmacia 27,8 milioni segnando un +34%. La valutazione complessiva dell'acquisizione, si legge nella nota, è di 34,5 milioni, mentre il controvalore dell’operazione di 39 milioni.

“Dopo la quotazione in Borsa, avvenuta circa due anni fa, compiamo oggi un nuovo grande passo per il nostro futuro insieme a un partner con cui puntiamo a crescere in Italia e all’estero", ha commentato Riccardo Iacometti, fondatore e ceo di Farmaè, aggiungendo che “negli ultimi tre anni siamo rispettivamente cresciuti con un tasso composto di crescita annuale del 63% per Farmaè e del 29% per AmicaFarmacia: sono certo che, unendo le forze, sapremo ulteriormente consolidare questo percorso, puntando ad ambiziosi obiettivi comuni”.

“In quindici anni, ha dichiarato il fondatore di AmicaFarmacia Marco Di Filippo, partendo dalla farmacia fisica della mia famiglia, abbiamo saputo creare una società con oltre 27 milioni di euro di ricavi, che commercializza farmaci da banco, integratori, cosmetica e prodotti per il benessere”. L’operazione di integrazione ha infatti lo scopo di creare "il primo gruppo in Italia del settore", con un incremento dell'utenza, un allargamento dell’offerta di prodotti e un ampliamento della capacità logistica dei magazzini. Infine, per Farmaè è fondamentale migliorare i tempi di consegna, implementando la consulenza con farmacisti online.