Fca, immatricolazioni in calo anche ad agosto (-2,65%). -40,9% da inizio anno

Nel mese di agosto 2020, in Italia il gruppo Fca ha registrato 20.286 immatricolazioni, in calo del 2,65% rispetto allo stesso mese del 2019, quando sono state immatricolate 20.838 unita'. Nel periodo gennaio-agosto 2020, le immatricolazioni di Fca sono state 190.075, con una flessione del 40,94% rispetto ai primi 8 mesi del 2019, quando sono state 321.827.

Nel mese di agosto 2020, la quota di mercato del gruppo Fca in Italia ammonta al 22,8%. Per quanto riguarda i marchi del gruppo, Alfa Romeo ha una quota dell'1,49% con 1.326 immatricolazioni (+14,11%). Il marchio Jeep ha una quota del 5,04% con 4.480 unita' immatricolate nel mese (+8,29%). Fiat ha una quota del 13,76%, primo marchio in Italia, e nel mese di agosto ha registrato un calo del 6,27% delle immatricolazioni a 12.219 unita'. Infine, il marchio Lancia ha una quota del 2,55% con 2.261 immatricolazioni (-9,67%).

Sono 5 i modelli Fca tra le 10 auto piu' vendute in agosto in Italia, con tre vetture sul podio: prima assoluta la Fiat Panda che con oltre 5.300 immatricolazioni si conferma leader delle vendite in Italia e naturalmente prima nel segmento A di cui detiene il 39,2% di quota. Insieme con Fiat 500 - seconda nel segmento A - raggiungono nella loro categoria una quota del 52,2%. Seconda tra le top ten la Fiat 500X, prima nel suo segmento con una quota del 12,8%.

Terza assoluta nella top ten e' la Lancia Ypsilon, prima anche del segmento B con una quota del 12,2%, ora anche in versione ibrida. Infine, completano la presenza di Fca nella top ten due Jeep: la Renegade (seconda nel suo segmento, dietro la 500X, con il 10,3% di quota) e la Compass, prima della sua categoria con il 10,9% di quota. Entrambe sono disponibili anche nelle versioni ibride plug-in 4xe, prodotte a Melfi. Tra le Alfa Romeo, da segnalare il risultato di Stelvio, l'auto piu' venduta nel suo segmento con il 19,9% di quota. Per quanto riguarda il periodo gennaio-agosto 2020, Fiat Chrysler Automobiles ha immatricolato oltre 190mila vetture ottenendo una quota del 23,5%. Fiat immatricola 121.800 mila auto, per una quota del 15%, Alfa Romeo quasi 9.900 (1,2%), Jeep oltre 33.700 (4,2%) e Lancia poco meno di 24.700 (3,1%). Per quanto riguarda i modelli, nel progressivo annuo va segnalato che sono le piu' vendute nei rispettivi segmenti Fiat Panda (seconda la Fiat 500), Lancia Ypsilon, Fiat 500X (seconda la Jeep Renegade) e Fiat 500L.