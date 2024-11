Fed, nuove sforbiciate in arrivo: previsti altri 3 tagli dei tassi. Ma occhio a non cadere in una politica troppo accomodante

Fed, nuove sforbiciate in arrivo: previsti altri 3 tagli dei tassi

La Fed ha tagliato i tassi di interesse di 25pb come previsto e ha mantenuto aperta l'opzione di continuare a tagliare i tassi di interesse di altri 25pb nella riunione di dicembre e nel prossimo anno.

Mantengo la mia view secondo cui la Fed taglierà i tassi di interesse di 25pb alla riunione di dicembre. Mi aspetto anche altri due tagli di 25pb l'anno prossimo prima che la Fed faccia una pausa, portando a un tasso terminale del 4% per il limite superiore. Il mercato sta ora valutando tagli di 3,5 entro la fine dell'anno, il che significa che la mia visione è solo leggermente più aggressiva rispetto al mercato.

Sebbene la politica monetaria sembri abbastanza prezzata, penso che la parte lunga della curva possa ancora salire a causa dell'aumento dell'inflazione e dei premi per il rischio fiscale. Ciò è particolarmente importante in un mondo in cui la Fed ha le mani legate per rispondere con moderazione e con un ritardo rispetto ai rischi legati a un deficit fiscale persistentemente più elevato.

Durante la conferenza stampa cercavo indizi su come la Fed avrebbe reagito all'incertezza sulla politica fiscale e sui dazi sotto la presidenza Trump. Powell ha descritto un approccio basato su modelli in base al quale gli scenari delle proposte fiscali e sui dazi sarebbero state analizzati più volte fino a quando le politiche non fossero state implementate e il comitato li avrebbe considerati come uno dei tanti fattori che influenzano l'economia. Inoltre, l'affermazione più chiara di Powell sulla questione dell'anticipazione delle future dichiarazioni politiche è stata: "Non indoviniamo, non speculiamo e non supponiamo".

Powell ha minimizzato l'effetto dei cambiamenti di politica di Trump sul doppio mandato della Fed. Alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, in cui una politica fiscale accomodante ha facilitato il superamento dell'inflazione, se la Fed attuerà oggi l'approccio delineato da Powell, si troverà in ritardo sull'inflazione e si ritroverà con una politica eccessivamente accomodante. Se l'inflazione finirà per scendere troppo verso l'obiettivo a causa di uno shock positivo della produttività, allora il contesto di tassi d'interesse accomodanti sarà quantomeno favorevole alla crescita e agli asset rischiosi.

La Fed monitorerà attentamente anche l'aumento del rendimento dei Treasury a 10 anni. Finora il rialzo della parte lunga della curva è stato attribuito alle maggiori aspettative di crescita piuttosto che all'incertezza sull'inflazione. Non ha fornito prove per la sua interpretazione. Credo che leggeranno l'aumento dei rendimenti come un danno per il loro mandato di piena occupazione, il che li porterà a orientarsi verso l'accomodamento e a mantenere una propensione ad abbassare i tassi d'interesse a neutrali. Solo un aumento sostenuto delle aspettative di inflazione dei consumatori e il pareggio dell'inflazione potrebbero far cambiare a Powell questa interpretazione.

Infine, Powell ha chiarito che intende portare a termine il suo mandato, che termina nel maggio 2026, e che per legge lui o altri Governatori del Consiglio non possono essere rimossi. Sebbene il licenziamento dell'attuale presidente della Fed sembri improbabile, la nomina alla presidenza della Fed nel maggio 2026 sarà scelta da Trump e avrà un'inclinazione accomodante. Questo potrebbe essere un altro catalizzatore per i mercati a richiedere premi al rischio più elevati per la detenzione di titoli del Tesoro statunitensi.

*Chief US Economist, T. Rowe Price