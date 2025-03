Fentanyl, un'altra grana per Trump: quanto vale il mercato della "droga degli zombie" negli USA

Fentanyl: i numeri del mercato negli Usa e nel mondo

Pechino ha avviato una campagna di pubbliche relazioni per contrastare la decisione dell’amministrazione Trump di introdurre, a partire un nuovo dazio del 10% sulle importazioni cinesi. L’obiettivo è smontare la narrativa promossa da Donald Trump, secondo cui tali misure sarebbero necessarie per costringere la Cina a ridurre l'export di precursori chimici. Questi, infatti, sono trasformati dai cartelli messicani in Fentanyl, un oppiaceo potente che da anni alimenta una crisi di dipendenze devastanti.

Il mercato del Fentanyl negli Stati Uniti è infatti una bomba a orologeria che sta distruggendo il paese. Questo oppioide sintetico, potentissimo e a basso costo, è ormai il re incontrastato delle droghe illegali negli USA. Nel frattempo, Nel 2024, il Fentanyl ha superato tutte le altre sostanze in termini di mortalità, causando oltre 85.000 morti per overdose, con un tasso che continua ad aumentare, nonostante gli sforzi per contenerlo. Una delle caratteristiche più pericolose del Fentanyl è che è 80 volte più potente della morfina, il che significa che anche una piccola dose può causare un'overdose fatale.

Cosa lo rende irresistibile? Il prezzo. Una dose costa tra i 20 e i 100 dollari, a seconda della formulazione e del paese e proprio questo basso costo ha contribuito alla sua rapida diffusione tra i consumatori, tra cui giovani, tossicodipendenti cronici e, in molti casi, persone che non erano inizialmente dipendenti da droghe. Anche l'accessibilità del Fentanyl ha alimentato una spirale di overdose letali, con le città di San Francisco, Filadelfia e Los Angeles tra le più colpite.

Il Fentanyl è ancora utilizzato in ambito medico come analgesico per il trattamento del dolore cronico e nei pazienti oncologici. Tuttavia, il suo uso è strettamente regolamentato a causa dell'alto potenziale di dipendenza. Nel 2025, il mercato legale del Fentanyl è stimato intorno ai 2,5 miliardi di dollari, con una crescita moderata rispetto agli anni precedenti. Questo include formulazioni come cerotti transdermici, compresse e iniezioni.

Le principali aziende farmaceutiche attive in questo settore sono Janssen Pharmaceuticals (Johnson & Johnson) e Mylan, che continuano a dominare il mercato legale, ma con controlli sempre più stringenti per evitare abusi. Si stima invece che il mercato illegale del Fentanyl valga oltre 50 miliardi di dollari a livello globale, con gli Stati Uniti come principale destinatario. L’impatto economico del Fentanyl va ben oltre il valore del mercato illegale. Negli Stati Uniti, i costi legati all’assistenza sanitaria, alla prevenzione e alla lotta al traffico di Fentanyl superano i 100 miliardi di dollari all’anno.

Questo include spese per il trattamento delle dipendenze, interventi di emergenza per overdose, programmi di riabilitazione e costi legati all’aumento della criminalità. Inoltre, la perdita di produttività dovuta alle morti premature e alla disabilità causata dal Fentanyl ha un impatto significativo sull’economia, stimato in ulteriori 50 miliardi di dollari annui.

Non finisce qui. Anche i cartelli della droga e le organizzazioni criminali guadagnano miliardi di dollari dal traffico di Fentanyl. Si stima che i cartelli messicani abbiano un margine di profitto del 90% sulla produzione e vendita della sostanza, grazie ai bassi costi di produzione e all’alta domanda. I profitti illeciti vengono spesso riciclati attraverso operazioni finanziarie complesse, investimenti in attività legali e trasferimenti internazionali, rendendo difficile il tracciamento da parte delle autorità.

Anche in Europa e in altre parti del mondo, il mercato illegale del Fentanyl sta crescendo, sebbene su scala minore rispetto agli Stati Uniti. In Europa, il valore del mercato illegale del Fentanyl è stimato intorno ai 5 miliardi di dollari, con un aumento significativo dei sequestri e dei decessi legati alla sostanza. L’Italia, ad esempio, ha registrato un aumento delle operazioni di contrasto al traffico di Fentanyl, con sequestri che hanno superato i 100 chili di sostanza nel 2024.

I governi di tutto il mondo stanno investendo risorse significative per contrastare il traffico e l’abuso di Fentanyl. Negli Stati Uniti, il budget federale per la lotta agli oppioidi sintetici ha superato i 10 miliardi di dollari nel 2025, includendo fondi per la sicurezza alle frontiere, programmi di prevenzione e trattamento delle dipendenze.