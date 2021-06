Ferragamo nomina Mauro Gobbetti nuovo ad e dg, e apre a +2,6%

Mauro Gobbetti, attuale Ad di Burberry, sarà il nuovo direttore generale e amministratore delegato di Ferragamo. A renderlo noto un comunicato della società e di Ferragamo Finanziaria, azionista di controllo del gruppo del lusso. Gobbetti, ricorda la nota, "vanta un lungo e rilevante percorso professionale nel settore luxury e fashion. Già amministratore delegato di Moschino, ha speso 13 anni nel gruppo Lvmh dove ha ricoperto il ruolo di Ceo di Givenchy e di Celine, prima di ricoprire l'attuale incarico nella società britannica quotata al London Stock Exchange".

Il manager assumerà l'incarico non appena libero dai suoi obblighi contrattuali; un cda straordinario di Salvatore Ferragamo è previsto per giovedì 1 luglio 2021 per gli adempimenti necessari.