Ferretti, miglior redditività di sempre: l'utile balza a 44 milioni, in crescita del 7,7%

Ferretti: ricavi semestre +7,7% a 611mln, utile sale a 44mln

Il gruppo Ferretti chiude il primo semestre del 2024 con ricavi netti a 611 milioni di euro, in crescita del 7,7% in un anno. L'Ebitda adj si attesta a 96,7 milioni, +15%, con un margine del 15.8%. L'utile netto è di 44 milioni, +7,6% sulla prima metà di un anno fa. La raccolta degli ordini del gruppo degli yacht di lusso si assesta a 514,4 milioni, con un portafoglio ordini che tocca 1,5 miliardi di euro. Prospettive che permettono al gruppo di confermare la guidance per l'anno così come quella di medio termine.

"Ad un anno dal successo della doppia quotazione sulle borse di Hong Kong e Milano, Ferretti Group conferma la propria crescita. I margini raggiungono il 15,8%, il miglior risultato di sempre per la redditività del gruppo, che si combinano ad una posizione finanziaria netta di 237 milioni di euro migliorata di oltre 30 milioni rispetto alla primavera scorsa", Alberto Galassi, amministratore delegato del gruppo. "Il secondo trimestre del 2024 mostra anche segnali di crescita di lungo periodo tra i quali la consistente ripresa della domanda del mercato Nord Americano, cresciuto di oltre il 28%", ha chiosato