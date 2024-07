Fineco, Zurich riapre il dossier e studia l'acquisizione. Il piano ben preciso del big delle assicurazioni

Zurich studia l'acquisizione di Fineco, anche Kkr tra i possibili membri della cordata

La strategia adottata recentemente da alcune banche italiane, come Intesa Sanpaolo e Bpm, di integrare servizi assicurativi all'interno delle loro operazioni, ha messo in difficoltà le compagnie assicurative tradizionali, riducendo i loro canali di vendita. Per rispondere, le assicurazioni stanno ampliando i loro servizi di gestione degli asset e cercano di sviluppare reti proprie per la distribuzione.

Un esempio significativo di questo trend è il caso di Fineco, banca diretta multicanale con oltre 1,5 milioni di clienti, che dal dicembre 2000 è guidata da Alessandro Foti. Il titolo di Fineco ha mostrato una crescita sostenuta, stimolata da diversi fattori. Zurich Assicurazioni, con sede a Zurigo e operante in Italia dal 1902, ha recentemente riaperto un dossier su Fineco dopo una pausa iniziata a gennaio.

Mario Greco, CEO di Zurich dal marzo 2016 e precedentemente a capo di Generali, ha inserito in posizioni chiave altri manager di esperienza, come Bruno Scaroni, anch’egli ex Generali. Il dossier Fineco attira l'attenzione di numerosi advisor e banche d'affari, tra cui Morgan Stanley, Barclays, Mediobanca, Deutsche Bank e Goldman Sachs, che vedono potenziali opportunità di guadagno.

Dal giugno 2018, Intesa Sanpaolo ha rafforzato il proprio impegno nella bancassicurazione in Italia, segnalandolo visivamente nelle sue filiali con nuove insegne "Banca Assicurazione", un cambiamento derivante dall'integrazione interna delle attività, dopo la separazione da Generali, suo partner storico fino al 2009.

Come scrive il Messaggero, Zurich sta cercando di espandere ulteriormente la sua presenza in Italia e, dal agosto 2021, possiede una rete di consulenti finanziari precedentemente parte di Deutsche Bank. Un'eventuale alleanza con Fineco potrebbe portare quasi 3.000 consulenti sotto l'ombrello di Zurich, facilitando l'integrazione con una possibile Zurich Bank.

Fineco, quotata in Borsa e valutata 9,6 miliardi di euro, ha chiuso la recente sessione con un leggero aumento, mantenendo una crescita solida dall'inizio dell'anno. La banca è considerata una delle principali Fintech europee, con un modello che unisce tecnologia avanzata e una vasta rete di consulenti. Zurich, valutando di procedere con l'investimento, potrebbe cercare di condividere l'onere finanziario con altri investitori, tra cui potrebbero figurare Advent International e Kkr, entrambi già attivi in Italia.

In questo contesto, scrive ancora il Messaggero, diverse opzioni sono sul tavolo, inclusa la possibilità di un'offerta pubblica di acquisto, se si superassero certe soglie di azionariato. Tra gli azionisti principali di Fineco si trovano BlackRock, Capital Research e FMR, con la maggioranza delle azioni distribuite sul mercato.