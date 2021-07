Fonspa, Elliott chiama Flavio Valeri: l'ex Deutsche Bank su 40 miliardi di Npl

Un nuovo nome al vertice del gruppo dedicato ai crediti non performing nato dallo scorporo di Credito Fondiario: Flavio Valeri, riporta il Sole 24 Ore, sarà il presidente della holding che guiderà il conglomerato specializzato in servicing e investimenti in deteriorati a partire dal primo di agosto.

Il banchiere romano, chiamato dall'azionista Elliot, che progetta un riassetto societario del gruppo, è stato scelto per le "competenze maturate nel corso della lunga carriera": dodici anni a capo di Deutsche Bank in Italia e per diverso tempo vicepresidente di Abi.

La holding, fa sapere il Sole 24 Ore, gestirà circa 40 miliardi di Npl e avrà sotto di sé tre società distinte: uno special servicer, che gestirà anche la jv con BancoBpm sugli Npl, un master servicer e una sgr focalizzata nell’asset management. Inoltre, lo scorporo di Credito Fondiario prevede, accanto al gruppo dedicato agli Npl, il lancio di una challenger bank: il varo è in dirittura d’arrivo.