Francia, la super tassa per ricchi fa scappare Arnault e Lvmh: "Vado negli Usa da Trump"

Francia, Macron trema: l'amico Arnault minaccia di spostare il suo impero negli Usa

La Francia sta attraversando una pesante crisi, non solo politica ma anche economica. Per questo il governo Bayrou vorrebbe inserire nella legge di bilancio una super tassa per i ricchi. Naturalmente tra i più colpiti ci sarebbe anche l'uomo più ricco di Francia e tra i primi cinque al mondo, il patron di Lvmh Bernard Arnault, si prospetta per le sue aziende una tassa extra di circa 800 milioni e lui, nonostante lo stretto legame con il presidente francese Macron, non avrebbe molta intenzione di pagarla e ieri - in base a quanto risulta a Il Fatto Quotidiano - ha solo velatamente minacciato di abbandonare la Francia, facendo l’elogio degli Stati Uniti dove, con l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca le tasse sulle società scenderanno al 15%.

Di recente ha anche partecipato alla cerimonia di investitura di Trump a Washington, con i figli Delphine, ceo di Dior, e Alexandre, direttore generale di Moët-Hennessy. Non era lontano da Jeff Bezos, Marc Zuckerberg ed Elon Musk. L’imposta decisa dal governo francese - prosegue Il Fatto - alza al 41,2% le tasse per le imprese che hanno fatturato più di 3 miliardi di euro per il 2025, e al 21,5% per il 2026. Arnault non nasce trumpiano, anzi è noto per la sua amicizia con Macron, ma le finanze del gruppo sono al primo posto nelle sue considerazioni. Proprio ieri Lvmh ha pubblicato i risultati del 2024: un calo del 17% e un utile netto di 12,5 miliardi.

“Rientro dagli Stati Uniti - ha detto Arnault - dove ho potuto constatare il vento di ottimismo che soffia sul Paese. Quando torni in Francia, è un po' una doccia fredda". Arnault dubita della "provvisorietà" della misura: "Una volta che le tasse sono state aumentate del 40%, chi le abbasserà più? Le autorità americane ci chiedono da sempre di spostarci lì: ora Lvmh lo sta valutando seriamente".