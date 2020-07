Francia, Castex: su Sanità e pensioni decisioni a "breve termine"

In un'intervista pubblicata oggi dal Jurnal du Dimanche, il nuovo primo ministro francese Jean Castex ha spiegato di volere concludere "la settimana prossima" il Ségur della salute, la grande concertazione con gli ospedali francesi e il personale sanitario avviata dal suo predecessore Edouard Philippe, e di volere risolvere "a breve termine" la questione delle pensioni in Francia. "Decisioni chiave sono sul tavolo. L'occupazione, ovviamente, che nel contesto attuale richiede la mobilitazione di tutti nel quadro del nuovo ordine sociale lanciato dal presidente della Repubblica. E la trasformazione del nostro sistema sanitario nel quadro del Ségur, che concluderò la prossima settimana", ha detto Castex.

Inoltre, ha spiegato il primo ministro, "deve essere finalizzato il piano di risanamento". "Aggiungete a ciò la riforme delle tasse sulle pensioni e la necessità di assicurare il lavoro"" a tutti. "Tutti questi temi sono direttamente colpiti dalla crisi, che richiede di affrontarli in un quadro concordato e con coerenza generale", ha aggiunto Castex. Il nuovo capo del governo di Parigi ha quindi ricordato che "la crisi ha notevolmente peggiorato il deficit del regime pensionistico". "Desidero riprendere il dialogo con le parti sociali, è essenziale. Saremo in grado di risolvere questi problemi a breve termine? Questo è il mio desiderio", ha commentato.

"Come minimo, dovremo stabilire una nuova agenda sociale", ha continuato, auspicando un "compromesso" per salvare i sistemi di protezione sociale. "Ma attenzione, non credo nel morbido consenso. Ora è il momento di agire", ha avvertito. Quanto alla crisi sanitaria, "non è ancora finita", ha sottolineato. "Ci obbliga a restare vigili" e a trarre "insegnamenti" per "farne un'opportunità" allo scopo di "rendere il Paese più forte di prima, avviando un rilancio economico, ecologico e sociale".