Furlan, Cisl: "Articolo 18 discussione del secolo scorso"

Furlan: "Articolo 18 non salva lavoratori"

“La discussione sull’articolo 18 ci riporta al secolo scorso. Abbiamo 300mila lavoratori coinvolti in crisi aziendali, con l’articolo 18 non ne salviamo nemmeno uno" Così Annamaria Furlan, segretario generale della CISL a 24 Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. “Abbiamo invece bisogno di impostare una politica industriale per salvare i lavoratori. Non mi interessa un dibattito che riporta a divisioni ideologiche, mi sembra solo un modo per distogliere l’attenzione"

Furlan: "Discontinuità con il governo precedente? Per ora solo parole"

“In questo governo c’è poca discontinuità rispetto al passato" afferma il segretario generale della CISL ai microfoni di Radio 24. “ Le oltre 160 crisi aziendali continuano a crescere e non si riesce a risolvere nemmeno quelle che avevano in loro percorso di soluzione. Non c’è discontinuità anche sul tema dell’immigrazione, il governo Conte bis non ha cambiato i decreti sicurezza come avevamo chiesto” e conclude “per dirsi governo della discontinuità ci vogliono ancora molti passi concreti”.

Accordo Ilva-ArcelorMittal, Furlan: "Coinvolgere i sindacati significa riconoscere sacrifici lavoratori"

“Sarebbe davvero negativo non coinvolgere le organizzazioni sindacali, attraverso la contrattazione, nel processo di trasformazione dell’ex Ilva, ciò significherebbe non riconoscere i lavoratori e i loro sacrifici”. “Dobbiamo ripartire dall'accordo che c’è, ArcelorMittal si è impegnata ad investire 4 miliardi. – e conclude - Se poi ci sarà anche un’implementazione attraverso il governo o altri soggetti finanziari per fare ancora più noi al meglio non poniamo limiti”.