Gaming, BeReal acquisita dalla francese Voodoo per 500 milioni di euro

BeReal passa nelle mani della società di app e giochi Voodoo

Il gruppo francese Voodoo ha acquisito la celebre applicazione social BeReal per 500 milioni di euro. Dopo l’operazione, il co-fondatore e CEO di BeReal, Alexis Barreyat, lascerà l’azienda al termine di un periodo di transizione. Come riportato dal sito Engage, la guida di BeReal passerà quindi ad Aymeric Roffé, attuale Ceo di Wizz, una delle app di social media più popolari di Voodoo.

BeReal aveva guadagnato molta popolarità durante il periodo della pandemia, ma successivamente ha riscontrato diverse difficoltà ad ampliare la propria base di utenti, portando così i proprietari a cercare un nuovo acquirente per compensare le carenze finanziarie.

Attualmente, secondo quanto comunicato da Voodoo, l'app conta più di 40 milioni di utenti attivi. Al momento, Voodoo, già affermata nel mobile gaming con titoli come “Helix Jump”, “Hole.io” e “Shortcut Run”, intende rilanciare BeReal attraverso nuove funzioni e investimenti per la crescita sia organica che a pagamento in tutti i mercati. La società utilizza un modello di business basato sull’accesso gratuito ai giochi, sostenuto da pubblicità in-game, ma non è ancora chiaro se lo stesso approccio sarà adottato per BeReal.