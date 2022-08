Gas: fiammata a oltre 300 euro, poi scende e chiude a 290

Gas sfonda il tetto dei 300 euro e chiude sopra quota 290

Il prezzo del Gas al Ttf di Amsterdam chiude a 290,9 euro al megawattora, dopo la fiammata che ha spinto le quotazioni dei contratti fino al picco di 302 euro nel corso della giornata. Il dato della chiusura di mercoledì 24 agosto segna un nuovo picco a fine giornata, dopo i 276 euro registrati lunedi' scorso.

Era dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia che il prezzo del Gas naturale non raggiungeva questo livello nel corso delle contrattazioni al mercato di riferimento per l'Europa, il 7 marzo si era spinto fino a 345 euro al MWh. Le tensioni sul prezzo sono ripartite venerdi' scorso, dopo l'annuncio di Gazprom del nuovo stop per manutenzione del gasdotto Nord Stream, che rifornisce l'Europa con il flusso dalla Russia, dal 31 agosto al 2 settembre