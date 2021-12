Gas: prezzi schizzano del 10% dopo affermazioni Lukashenko

I prezzi europei del Gas balzano del 10% dopo le affermazioni del presidente bielorusso Alexander Lukashenko che ha minacciato un blocco del transito verso l'Europa in caso di sanzioni piu' severe contro Minsk. All'hub olandese Ttf le quotazioni sono salite del 10% a 116,5 euro per Mwh mentre le quotazioni britanniche sono aumentate del 9,7% a 2,95 sterline per therm.

Bielorussia, Lukashenko: se costretti taglieremo gas a Europa

Nell'arco della mattinata il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, aveva ribadito l'intenzione di bloccare il transito del gas russo verso l'Europa in caso di sanzioni piu' severe contro Minsk. "Se le sanzioni che ci stanno imponendo o ci imporranno in futuro ci metteranno in uno stato di emergenza e non saremo in grado di rispondere in nessun altro modo, ricorreremo a questa misura severa", ha affermato Lukashenko.