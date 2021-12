Gas, speculazione infiamma-bolletta:senza misure dello Stato, botta da 1.200€

Nomisma: senza ulteriori interventi statali l’aumento dei prezzi delle bollette del gas sarà di circa il 50%

La neve che ha iniziato a imbiancare le piste da sci è una manna per il settore turistico – sperando che nuove varianti non rallentino il ritorno alla normalità – ma è una pessima notizia per quanto concerne i consumi di energia elettrica e di gas. A gennaio dovrebbero scattare nuovi aumenti di circa il 25% per quanto riguarda l’elettricità e del 50% per quello che concerne il gas.



Secondo i dati messi a disposizione da Segugio.it, il prezzo di un metro cubo di questo elemento (che l’Italia importa al 40% dalla Russia) è passato da 0,17 euro del primo trimestre di quest’anno agli 0,19 del secondo, a 0,28 del terzo e a 0,50 del quarto. L’aumento è stato, trimestre su trimestre, rispettivamente del 14,2, del 44,4 e del 74,7%, mentre per l’anno intero siamo poco sotto un +300% che fa paura.



Tra l’altro, l’improvviso irrigidirsi delle temperature fa temere che ci si possa trovare di fronte a un inverno simile a quello dello scorso anno. Che è stato più caldo della media del secolo, ma il più freddo degli ultimi otto anni. E questo è stato il primo problema: nel 2020-2021 ci siamo giocati una fetta delle scorte accumulate che avevamo già pagato e che quindi potevano essere immesse sul mercato a prezzi calmierati. Tra l’altro, lo scorso inverno è stato uno dei più abbondanti dal punto di vista delle precipitazioni e ha quindi costretto a un impiego maggiore dei riscaldamenti per l’eccessiva umidità.



Il problema però inizia a farsi pesantemente sentire perché, secondo Nomisma, senza ulteriori interventi statali l’aumento dei prezzi delle bollette del gas sarà di circa il 50%. In un’intervista all’Ansa il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, ha spiegato che i prezzi “alla metà del 2021 sono impazziti, e oramai sono fuori controllo. Dato l'andamento dei mercati internazionali, senza un intervento dello stato per calmierare” si potrebbe arrivare a un ulteriore incremento che sarebbe quasi ingestibile.



Stesso discorso vale per l’energia elettrica: con il servizio di maggior tutela l’importo è stabilito da Arera con cadenza trimestrale. Ebbene, siamo passati da 0,19 euro per kw/h del primo trimestre ai 0,3 del quarto. E, come dice Nomisma, potremmo dover registrare un ulteriore +25% nel primo “spicchio” del 2022.



La domanda sorge spontanea: perché? Per quanto concerne il gas, non bastano le spiegazioni istituzionali. Come lo stesso Tabarelli ha scritto oggi sul Sole 24 Ore, “abbondano le spiegazioni: le minori forniture dalla Russia, le basse scorte, minori arrivi di carichi di gas naturale liquefatto” e via dicendo. Ma non è sufficiente. Perché l’ammanco di gas è intorno al 25% del totale, mentre i prezzi sono rimbalzati anche del 900%.

(Segue...)