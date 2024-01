Generali diventa socio al 100% della compagnia Danni in Cina

Generali ha firmato un accordo per l’acquisizione del 51% di Generali China Insurance Company per un corrispettivo di circa 99 milioni di euro. Al closing, Generali diventerà azionista al 100% di Gci. L’accordo fa seguito al processo di gara pubblica avviato da Cnpc Capital, come annunciato sul China Beijing Equity Exchange lo scorso 2 novembre. L’impatto stimato sul Solvency Ratio di Generali è pari a circa -1 p.p. L’acquisizione, spiega la compagnia triestina, rappresenta un investimento strategico a lungo termine per sviluppare in Cina un business Danni interamente di proprietà, consentendo a Generali di rafforzarsi con una quota sempre maggiore nel crescente mercato cinese.

A chiusura dell’operazione, Generali diventerà il primo operatore straniero ad acquisire la partecipazione di controllo di una compagnia Danni da un unico ente statale in Cina, esclusivamente attraverso una procedura di asta pubblica obbligatoria. Come unico azionista di Gci, Generali prevede di espandere la propria rete distributiva in Cina, fare leva sugli investimenti cinesi verso la neutralità carbonica per espandere l’offerta di soluzioni assicurative con componenti Esg, e sfruttare il know-how globale, regionale e locale del Gruppo per migliorare la strategia di distribuzione di Gci.