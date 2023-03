Generali, Donnet batte le attese nel 2022: utile balza a 2,9 miliardi di euro

Generali, cresce il settore Danni in rialzo di 28, 6 miliardi

Il colosso delle assicurazioni Generali ha chiuso il 2022 battendo le attese del mercato: l’utile registrato è stato di 2,912 miliardi di euro, in crescita del 2,3% sul 2021. Il dividendo sale a 1,16 euro per azione, in aumento dell'8,4%, per una erogazione totale di 1,79 miliardi di euro. Ma anche gli altri dati sono positivi: la raccolta premi è di 81,5 miliardi di euro (+1,5%), con premi lordi nel settore Vita a 52,9 miliardi (-2,4%), una raccolta netta vita di 8,7 miliardi di euro (-36,1%), premi lordi nei Danni di 28,6 miliardi (+9,8%).

Il risultato operativo è in aumento dell'11,2% a 6,5 miliardi di euro, con un +25,1% per il Vita a 3,522 milairdi e un +1,7% per il danni a 2,696 miliardi. Nell'Asset & Wealth management il risultato scende del 9,6% a 972 milioni. Il risultato non operativo è negativo per 1,7 miliardi (-1,3% nel 2021) e riflette in in particolare 511 milioni di svalutazioni sugli investimenti classificati come disponibili per la vendita, compresi gli investimenti russi. Gli Asset under management del gruppo sono pari a 618 miliardi (-12,9%).

Nel settore danni il Combined Ratio si attesta a 93,2%, in crescita di 2,4 punti, a causa principalmente di una maggiore sinistralità. La situazione patrimoniale presenta un Solvency Ratio a 221% (227% nel 2021). La generazione normalizzata di capitale è solida a 4,1 miliardi di euro (3,8 nel 2021), con una generazione netta per la Holding di 2,9 miliardi.

Generali, Donnet: "I dati 2022 confermano con successo il nostro percorso di trasformazione"

“I risultati di Generali confermano il successo del nostro percorso di trasformazione, che sta proseguendo con la disciplinata ed efficace implementazione della strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. Grazie a una chiara visione del posizionamento del Gruppo come leader globale nel settore assicurativo e nell’asset management, siamo in linea per realizzare gli obiettivi e le ambizioni del nostro piano strategico, perseguendo una crescita sostenibile che, anche in un contesto caratterizzato da eccezionali sfide a livello geopolitico ed economico, crei valore per tutti i nostri stakeholder", ha affermato l'amministratore delegato delle Generali, Philippe Donnet, commentando i risultati del 2022.

"Questo ci permette, ha aggiunto Donnet, di proporre ai nostri azionisti un dividendo in ulteriore crescita, grazie al costante aumento degli utili e alla forte posizione patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Generali inoltre continua a essere leader nella sostenibilità, ora completamente integrata in tutte le nostre attività, in linea con l’impegno ad agire come assicuratore, investitore, datore di lavoro e corporate citizen responsabile".

Nel frattempo, il gruppo Generali conferma tutti gli obiettivi del piano strategico al 2024. In particolare, afferma una nota, "il gruppo intende perseguire una crescita sostenibile, migliorare il profilo degli utili e guidare l’innovazione in modo da conseguire un tasso annuo composto di crescita dell’utile per azione nel periodo 2021-2024 tra il 6% e l’8%, generare flussi di cassa netti disponibili a livello della Capogruppo nel periodo 2022-2024 superiori a 8,5 miliardi e distribuire agli azionisti dividendi cumulati nel periodo 2022-2024 per un ammontare compreso tra 5,2 e 5,6 miliardi di euro, con ratchet sul dividendo per azione".