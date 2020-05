Generali GC&C​​​​​​​ e Descartes Underwriting siglano una partnership

Al via la partnership sull'assicurazione parametrica

Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) ha siglato una partnership strategica con Descartes Underwriting per offrire nuove soluzioni parametriche volte a rispondere a un panorama di "rischi in continua evoluzione", come riporta una nota ufficiale.

L'unità Property & Casualty di Generali amplia così la propria offerta grazie al sodalizio con la società InsurTech francese specializzata nella modellizzazione del rischio climatico e nel trasferimento del rischio data-driven, agendo in qualità di risk advisor e sostenuta dalla società indipendente di private equity Black FinCapital Partners.

La collaborazione strategica siglata tra le due realtà si pone l'obiettivo di supportare le imprese e renderle più "resilienti", garantendo loro soluzioni assicurative innovative.

L’assicurazione parametrica è un settore in grado di estendere i confini dell’assicurazione tradizionale prospettando un alto potenziale di crescita. Le nuove soluzioni parametriche puntano, infatti, su nuove tecnologie, come l’image recognition e il machine learning, che combinano dati provenienti da satelliti, stazioni meteorologiche o strumenti che utilizzano l’IoT, per facilitare e accelerare la gestione dei sinistri.

Generali Global Corporate & Commercial e Descartes Underwriting hanno deciso di "rispondere proattivamente al nuovo scenario globale", in cui la valutazione dei sinistri è vincolata dalle limitazioni agli spostamenti imposte della pandemia di Coronavirus, rendendo particolarmente difficili i sopralluoghi in un momento in cui le persone necessitano più che mai di risarcimenti in tempi rapidi. L’assicurazione parametrica introduce un cambiamento fondamentale, mettendo al centro la valutazione digitale e da remoto dei sinistri, consentendo così una piena operatività dei processi.

“Questa partnership accelera il nostro piano strategico di essere Partner di Vita per i nostri clienti", ha dichiarato Marco Sesana, Country Manager & CEO di Generali Italia e Global Business Lines. "Le soluzioni parametriche rappresentano una delle iniziative imprenditoriali identificate per promuovere la crescita all’interno del piano strategico 2021 del Gruppo Generali. Coniugando le nostre capacità con Descartes, svilupperemo soluzioni assicurative e servizi innovativi. Vogliamo offrire un’esperienza di alta qualità e personalizzata ai nostri clienti di Global Corporate & Commercial”.

Tra i settori target rientrano, tra gli altri, agricoltura e alimentari, energia e rinnovabili, telecomunicazioni e utility.