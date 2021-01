Generali, sale il Cfo Borean. Un'offerta per il capo investimenti Ryan

Un’offerta di quelle che non si può rifiutare: il chief investment officer di Generali Tim Ryan è in uscita dal gruppo assicurativo. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, è il cinquantunenne manager statunitense a capo dell'asset management di Generali, grande driver di crescita nelle strategie del Leone, starebbe per rassegnare le dimissioni dalla compagnia e seguire una nuova opportunità professionale.





Sarebbe anche questo uno dei motivi alla base della decisione del Ceo delle Generali Philippe Donnet di presentare al prossimo consiglio di amministrazione una riorganizzazione del vertice manageriale del gruppo. Una riorganizzazione (i lavori sono partiti già a fine 2020) su impulso del numero uno del Leone e non degli azionisti, in cui in vista del protrarsi della situazione di emergenza Covid nei principali mercati del gruppo Donnet intende accelerare, per centrare i target del piano confermati a novembre, la trasformazione digitale della compagnia, integrare la gestione dei portafogli assicurativi e potenziare le attività di gestione patrimoniale. Settore, quest’ultimo, sotto la responsabilità di Ryan, che era stato chiamato da Donnet a Trieste a fine 2016 dopo aver maturato una profonda esperienza internazionale al vertice di Axa Investment Managers e di AllianceBernstein, con incarichi in Francia, Giappone e Regno Unito.

Ryan siede anche nel Group Management Commitee (GMC) di Generali, la cabina operativa di comando della compagnia. I cambiamenti saranno comunicati al mercato in occasione del prossimo board che pare convocato il 27 gennaio. Non è chiaro se anche il general manager Frederic De Courtois, ex Axa anche lui e corteggiato da molti gruppi assicurativi specie transalpini, lascerà le Generali. Quello che Affaritaliani.it può rivelare è che in questa riorganizzazione il chief financial officer Cristiano Borean, triestino di nascita e con una carriera fulminante tutta interna, verrà promosso, non stando più nell'organigramma societario sotto il general manager. Contattata, Generali non ha commentato.

@andreadeugeni