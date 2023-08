Generali, vola l'utile a 2,3 mld (+60%). Il segmento Danni fa brillare i conti

Generali, boom dell'utile (+60%). Il Ceo Donnet: "I risultati dimostrano l'efficacia della nostra strategia"

Il gruppo Generali ha chiuso il primo semestre del 2023 con un utile netto normalizzato di 2,33 miliardi di euro, in crescita del 60,9% sullo stesso periodo del 2022. Tra gli altri dati i premi lordi sono pari a 42,2 miliardi di euro (+3,6%), grazie al forte sviluppo del Danni (+10,6%).

La raccolta netta Vita si attesta a -877 milioni di euro, con deflussi netti nella linea risparmio parzialmente compensati da flussi netti positivi nelle linee unit-linked e puro rischio e malattia, andamento, si afferma, con la strategia di riposizionamento del portafoglio. Il risultato operativo è in forte aumento a 3,721 miliardi (+28%), anche grazie alla diversificazione delle fonti di utile, che comprende il contributo delle acquisizioni già concluse.

In particolare, il risultato operativo del segmento Danni è in crescita a 1,853 miliardi (+85,7%). Il Combined Ratio migliora a 91,6% (-5,4 p.p.), grazie a una minore sinistralità. Il risultato operativo Vita è di 1,813 miliardi (-3,5%) e il New Business Margin è in crescita al 5,81% (+0,31 p.p.). Il risultato operativo del segmento Asset & Wealth Management è pari a 498 milioni (+1,3%), grazie al forte contributo di Banca Generali. Il risultato operativo del segmento Holding e altre attività migliora a -125 milioni (contro -149 milioni).