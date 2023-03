Germania, industria in crescita (+3,5%). Boom settore edile e chimico nel '22

Germania: produzione industriale +3,5% a gennaio, -1,6% su anno

A gennaio, la produzione industriale in Germania è aumentata del 3,5% destagionalizzato e aggiustato per il calendario rispetto a dicembre, secondo i dati diffusi dall'ufficio statistico federale Destatis. Rispetto a un anno fa, la produzione è diminuita dell'1,6% corretto per i giorni lavorativi dopo il calo annuo del 3,3% del mese precedente.

La produzione nell'industria esclusa l'energia e le costruzioni è aumentata dell'1,9% mensile in termini destagionalizzati e corretti per il calendario; rispetto a gennaio 2022, la produzione corretta per il calendario nell'industria è diminuita dello 0,9%.

All'interno dell'industria, la produzione di beni di consumo è diminuita dell'1,8% mensile, quella dei beni strumentali dello 0,6%, di beni intermedi è aumentata del 6,9% trainata dalla fabbricazione di prodotti chimici.

La produzione di energia è aumentata dello 0,4% mensile. La produzione nelle costruzioni ha recuperato all'inizio dell'anno ed è aumentata del 12,6% su mese, dopo un crollo del 7,5% a dicembre.

Germania: vendite al dettaglio -0,3% a gennaio, -6,9% su anno

Per quanto riguarda le vendite al dettaglio, in Germania hanno registrato un calo dello 0,3% congiunturale a gennaio e del 6,9% su anno.