Giulia De Lellis, non solo la storia d'amore: al capolinea anche gli affari con l'erede delle pistole Beretta

Giulia De Lellis-Carlo Gussalli Beretta, non solo l'amore: anche gli affari giungono al capolinea

L'archiviata liaison sentimentale fra la influencer Giulia De Lellis e Carlo Alberto Gussalli Beretta dell’omonima nota dinastia imprenditoriale bresciana proprietaria dell’azienda di armi è durata quanto la loro liaison societaria.

Qualche settimana fa, infatti a Milano davanti al notaio Giuseppe Calafiori si sono presentati i due ex fidanzati: Gussalli Berretta in proprio e la influencer quale amministratrice unica della sua My Gdl srl. Davanti al notaio la società della De Lellis ha comprato da Gussalli Beretta per il valore nominale di 500 euro il 5% della Audrer 103 srl, di cui aveva già il 5% mentre il restante 90% è della influencer come persona fisica.

La cosa curiosa è che Gussalli Beretta aveva comprato quel 5% dalla fidanzata solo due anni fa, quando la società, poi ridenominata, si chiamava Gdl Cosmetics. Con Audrer 103 la De Lellis vende cosmetici tramite il suo blog nel 2023 ha realizzato un fatturato di 764mila euro chiudendo però con una piccola perdita (29mila euro). I ricavi di My Gdl nello stesso anno sono stati di oltre 1,14 milioni con 3.567 euro di utile e la società ha liquidità per 2,1 milioni. La De Lellis è protagonista di Red Carpet - Vip al tappeto, il nuovo game show di Prime Video che vede come presentatori Alessia Marcuzzi e la Gialappa's.