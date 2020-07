Goldman Sachs patteggia con la Malesia: 3,9 miliardi per lo scandalo 1Mdb

Una mega-frode che ha consentito di saccheggiare miliardi di dollari dal fondo pubblico sovrano 1Malaysia Development Berhad (1Mdb), veicolo dichiarato insolvente per il quale Goldman Sachs aveva curato emissioni obbligazionarie. La banca americana Goldman Sachs ha annunciato al mercato di aver raggiunto un accordo transattivo da 3,9 miliardi di dollari con il governo della Malaysia per risolvere tutti i procedimenti penali e regolamentari che l'hanno coinvolta nello scandalo che aveva coinvolto l'ex primo ministro Najib Razak, autore di folli spese a livello globale per acquistare di tutto, dalle opere d'arte, agli immobili fino ai super yacht. In parte è servito anche per finanziare il film americano di Martin Scorsese "The Wolf of Wall Street", con Leonardo Di Caprio.

In base all'accordo, Goldman dovrà pagare 2,5 miliardi dollari in aggiunta alla garanzia che il governo malese riceverà almeno 1,4 miliardi di dollari di proventi dalla cessione delle attività connesse con la 1Mdb sequestrate dalle autorità governative in tutto il mondo.

Il ruolo di Goldman è stato esaminato attentamente ed è legato a delle emissioni obbligazionarie per un totale di 6,5 miliardi di dollari che hanno contribuito a organizzare gli investimenti. La Malesia ha affermato che grandi quantità di denaro sono state veicolate in modo inappropriato. Najib ha perso il potere nel 2018 nel bel mezzi dello scandalo, e un nuovo governo ha accusato Goldman e una serie di ex e attuali dipendenti per la frode, oltre a chiedere un forte risarcimento.

La Malaysia e Goldman erano rimasti bloccati a lungo in difficili trattative e il ministero delle Finanze del paese asiatico ha annunciato che ora è stata finalmente raggiunta una svolta. "Questo accordo rappresenta un risarcimento per beni che appartengono giustamente al popolo malese", ha dichiarato il ministro delle Finanze Tengku Zafrul Abdul Aziz. "Siamo fiduciosi di ottenere più soldi da Goldman Sachs rispetto ai precedenti tentativi, che erano molto al di sotto delle aspettative".

Il primo ministro, Muhyiddin Yassin, ha salutato l'intesa come una "vittoria" e ha affermato che, combinato con fondi collegati a 1Mdb già rientrati in Malesia dagli Stati Uniti, il Paese riceverà un totale di 4,5 miliardi di dollari. Tuttavia, il precedente governo malese, che aveva perso il potere all'inizio di quest'anno, aveva richiesto 7,5 miliardi di risarcimento da Goldman.