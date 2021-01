Google: il Ceo Fabio Vaccarono è stato nominato vicepresidente

Fabio Vaccarono, Ceo di Google Italia, è stato nominato vicepresidente dall’azienda. Da nove anni è managing director di Google in Italia

Il Ceo di Google Italia, Fabio Vaccarono, è stato nominato vice president. Già membro del Board Google Europa, Medio Oriente e Africa, da nove anni è Managing Director di Google in Italia, azienda colosso che sta assumendo un rilievo sempre più centrale, come dimostra la notizia della scorsa estate sull'investimento di 900 milioni di dollari in cinque anni.

Vaccarono (49 anni) ha ricoperto diversi incarichi da Amministratore Delegato e Direttore Generale, come si legge sul "Sole 24 Ore", in Manzoni (Gruppo Editoriale L’Espresso), al Gruppo 24 Ore, in RCS Mediagroup ed è stato Chief Executive Officer di Starcom Mediavest Group, società di Publicis Groupe.