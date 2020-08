Governo, Dl agosto: licenziamenti dal 16 novembre. Aiuti fiscali per il Sud

Il governo ha trovato l'intesa sul Decreto Agosto, che adesso approda in Consiglio dei Ministri per il definitivo via libera. I licenziamenti - si legge sul Sole 24 Ore - saranno possibili solo al termine della Cassa Covid, che è stata prorogata di 18 settimane, fino al 15 novembre. Termina anche il bonus per i consumi, passano solo gli aiuti ai negozi nei centri storici. E' in arrivo anche un fondo per compensare le perdite, che sarà gestito dagli enti locali. Viene, inoltre, sospesa la seconda rata Imu per il turismo, sale al 65% la tax credit per gli alberghi.

Tra gli altri provvedimenti, spicca l'anticipazione del progetto per la fiscalità di vantaggio al Sud. L'intervento dovrebbe valere per il periodo ottobre-dicembre ed è valido per i lavoratori dipendenti con sedi nelle regioni del Mezzogiorno. Misura da 1-1,2 miliardi di aiuti fiscali. Le imprese potranno beneficiare di un'agevolazione fiscale pari al 30% dei contributi previdenziali.

Per quanto riguarda i licenziamenti, il governo ha deciso di prolungare il blocco di 18 settimane. Le prime 9 settimane di Cassa Covid saranno concesse a titolo non oneroso mentre le seconde 9 estano gratuite solo per le aziende che hanno perso almeno il 20% di fatturato nel primo semestre, rispetto allo stesso periodo del 2019. Per chi non ha subito perdite il contributo da pagare sarà del 18%, mentre sarà agevolato per le aziende in crisi che dovranno versare il 9%. I licenziamenti saranno consentiti solo a partire dal prossimo 16 novembre.