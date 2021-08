Green pass, Bonomi (Confindustria): "Sindacati hanno fatto grande errore"

"Sono rimasto molto perplesso dell’atteggiamento di molti corpi sociali. Ero convinto che sull’onda di quello che era stato un momento drammatico ci saremmo seduti a un tavolo e avremmo tenuto insieme il Paese. Nei mesi scorsi abbiamo costruito la via per quella ripresa economica fondamentale per tenere in piedi un Paese. Se vogliamo trattare i temi della transizione ecologica eccetera abbiamo bisogno di risorse. E la via economica è l’unica che ci può dare le risorse per un Paere che ha un debito monstre", così il presidente di Confindustria Bonomi al meeting di Rimini. / Youtube Meeting Rimini

SCUOLA: BONOMI, 'CI SONO 187 MILA INSEGNANTI NON VACCINATI'

''Noi dobbiamo far ripartire la scuola fa tre settimane, però siamo al punto dell'anno scorso. Non abbiamo fatto nulla. C'è il futuro del nostro Paese e il sindacato dice no al green pass. Ci sono 187 mila professori e maestri non vaccinati. E questo la dice lunga''. Lo sottolinea il presidente di Confindustria, Carlo BONOMI, al convegno 'Le imprese nella ripresa' al Meeting di Rimini, sul green pass per la scuola.

Protocolli di sicurezza, Bonomi: "Troppo facile far decidere politica, serve tavolo con sindacati"

"E' troppo facile rimandare la lattina alla politica. C'è troppa divergenza di opinioni per una legge. Possiamo sederci a un tavolo e aggiornare i protocolli di sicurezza. Se i sindacati si voglio presentare l'accordo lo facciamo in diretta", così il presidente di Confindustria Bonomi al Meeting di Rimini. / Meeting di Rimini

Bonomi, pronto a coinvolgere lavoratori su tematiche sicurezza

Confindustria e' pronta a coinvolgere i lavoratori sulle tematiche relative alla sicurezza sul lavoro. A dirlo il presidente dell'associazione imprenditoriale, Carlo Bonomi, dal meeting di Rimini. "Nonostante i numeri dicano che non c'e' stato un picco, anche un solo morto non possiamo accettarlo", ha detto. "Si possono istituire in ogni azienda delle commissioni paritetiche sui temi della sicurezza. Sono pronto domani mattina a firmare sulla partecipazione dei dipendenti alla sicurezza", ha aggiunto Bonomi