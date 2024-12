M5S, Grillo scrive una lettera a Schlein. Toninelli sicuro: "Il simbolo se lo riprende Beppe"

M5S, Toninelli: "Il quorum lo raggiungeranno, stanno mettendo in campo ogni tipo di attività"



Il garante del M5S, Beppe Grillo, ha scritto una lettera alla segretaria del Pd, Elly Schlein. In questi giorni si sta svolgendo la ripetizione del voto per la costituente, chiesta da Grillo, che da tempo è in guerra col presidente del M5S, Giuseppe Conte. La ripetizione del voto riguarda anche la scelta di eliminare il ruolo del garante del M5S e la possibilità di cambiare il simbolo.



"Il quorum lo raggiungeranno, stanno mettendo in campo ogni tipo di attività, messaggi whatsapp e via dicendo... ma questo non cambierà niente, perché ci sarà un'attività ulteriore per cui il simbolo tornerà finalmente a Beppe". Lo dice l'ex ministro Danilo Toninelli, del collegio dei probiviri M5s, parlando a Cusano Media. "La roba in tribunale" per la contesa sul simbolo "non sarà né veloce né piacevole, ma le cose vanno rimesse a posto. senza due mandati diventa il partito di Conte, allora il simbolo se lo riprende Beppe che, non avendo velleità di carriera politica, lo seppellirà in attesa di qualcosa di nuovo".



Leggi anche/ Super ricchi, in Italia ci sono 62 miliardari (e quasi tutti hanno ereditato): ecco chi sono e chi ne ha di più. - Affaritaliani.it