Gucci nomina l'ex Prada Stefano Cantino come deputy Ceo

Stefano Cantino nominato deputy Ceo di Gucci

Gucci ha nominato Stefano Cantino nuovo deputy chief executive officer. Cantino assumerà l’incarico a partire dal 2 maggio prossimo e riporterà direttamente a Jean-François Palus, presidente e ceo di Gucci. In questo nuovo ruolo, condividerà con Palus le responsabilità nella definizione e nell’implementazione della strategia di Gucci.

Cantino si unisce alla maison fiorentina del gruppo Kering dopo cinque anni in Louis Vuitton, dove ha supervisionato le strategie di comunicazione e immagine del brand. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Torino, prima dell’esperienza in Louis Vuitton, Cantino ha trascorso oltre vent’anni nel Gruppo Prada, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nelle aree marketing e commerciale, fino ad assumere l’incarico di communication & marketing director.

"Sono entusiasta che Stefano Cantino si unisca a Gucci per contribuire al nuovo capitolo che stiamo scrivendo con determinazione e con visione di lungo termine - afferma Jean-François Palus -. La sua esperienza nell’industria del lusso, che lo ha visto ricoprire posizioni di leadership in diverse realtà del settore, unita alle sue competenze, al suo pensiero strategico e alla sua cultura artistica fanno di lui una preziosa aggiunta alla nostra squadra. Stefano lavorerà a stretto contatto con me e in sinergia con il team Gucci per favorire l'implementazione dei nostri piani d'azione in tutte le aree del business".

"La nomina di Stefano Cantino a deputy ceo di Gucci - aggiunge Francesca Bellettini, deputy ceo di Kering, responsabile per il brand development del Gruppo - è un altro passo nel consolidamento del management del brand. Grazie alla sua vasta esperienza in ruoli strategici di aziende leader dell’industria del lusso, Stefano potrà dare un contributo prezioso alla leadership consolidata di Jean-François e alla forte creatività di Sabato. Insieme a loro e a tutto il team Gucci, scriveremo un nuovo capitolo di successo nella storia di questo nostro magnifico brand".

Conclude lo stesso Cantino: "Sono orgoglioso di entrare a far parte di Gucci, la maison che vanta il patrimonio storico-creativo più prezioso del lusso in Italia, mentre si inaugura un nuovo capitolo della sua storia. Non vedo l’ora di poter contribuire alla definizione e all’implementazione della strategia avviata da Jean-François Palus, e di collaborare con tutto il team Gucci verso nuovi successi".