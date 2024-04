Non solo Elisabetta Franchi, Bizzarri punta sulla finanza: nasce Forel

Bizzarri, non solo Elisabetta Franchi: nasce la newco Forel

Non pago di tornare nel mondo della moda investendo con la sua Nessifahion nella griffe Elisabetta Franchi, ora Marco Bizzarri, già ceo di successo di Gucci, entra proprio nella consulenza aziendale assieme a Orienta Capital Partner (Ocp), società forlivese di investimenti intersettoriali, di cui è azionista e che sta fra l’altro finalizzando l’acquisizione della squadra di calcio AC Monza da Fininvest. Qualche giorno fa, infatti, a Milano davanti al notaio Ciro De Vivo si sono presentati Mario Gardini in quanto presidente di Ocp e lo stesso Bizzarri quale amministratore unico di Civiera, assieme a Chiara Baravalle.

I tre hanno quindi costituto la nuova Forel il cui capitale è detenuto per la maggioranza (54,45%) dalla società di Bizzarri, per il 44,45% da Ocp e per il restante 1% dalla Baravalle, che lavora in Gucci. La newco, che vede in consiglio d’amministrazione Bizzarri, Massimo Bianchi, Baravalle, Gardini e Sergio Serra, ha per oggetto “l’attività di consulenza aziendale e direzionale, la valutazione di complessi aziendali, l’assistenza alla clientela in operazioni di ristrutturazioni aziendali e scouting in ambito di operazioni di finanza straordinaria”, ma lo statuto contempla anche l’attività tipica di holding (assunzione e gestione di partecipazioni)=. Il primo incarico di Forel è quello di advisor del comparto Faro Fashion Luxury & Design della nuova Faro Alternative Investments Sicav.

Civiera, che Bizzarri controlla con la sua holding Nessi (azionista al 10% di Ocp), secondo l’ultimo bilancio disponibile (2022) aveva un attivo di quasi 30 milioni costituiti per 25 milioni da una quota di Kering Investments, veicolo lussemburghese dell’omonimo gruppo che a sua volta deteneva l’1,32% della Guccio Gucci. Ma la società del Granducato è stata sciolta poche settimane fa.