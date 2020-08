Guerra di quarantena fra Parigi-Londra. Borse ko.Crollano i titoli del turismo

Boris Johnson, ampiamente criticato per la sua gestione della crisi Covid-19, soprattutto dal punto di vista sanitario, ripristina la quarantena per chi arriva nel Regno Unito da Francia e Paesi Bassi e gli investitori tornano a mettere il rischio secondo ondata Coronavirus, e il conseguente lockdown, in cima alla lista delle proprie preoccupazioni.

Così i listini europei che oltre all'impennata dei contagi (i nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno superato quota 50.000 per il secondo giorno consecutivo) scontano anche la delusione per vendite al dettaglio e produzione industriale cinese di luglio, entrambe sotto le attese, viaggiano in profondo rosso in una seduta in cui il mercato ha appreso un nuovo calo record dell'occupazione europea nel secondo trimestre.

Al giro di boa, Piazza Affari cede l'1,6%, Francoforte l'1,2%, Parigi e Madrid il 2% cosi' come Londra. "Se arrivi nel Regno Unito dopo le 04:00 (03:00 GMT) di sabato da questi luoghi, dovrai metterti in isolamento per 14 giorni", ha spiegato il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps. Questa misura potrebbe causare un massiccio ritorno di circa 500.000 turisti britannici attualmente in vacanza in Francia. Parigi, dal canto suo, ha deplorato la decisione e ha preannunciato "una misura di reciprocità".

Il Regno Unito ha inizialmente imposto una quarantena globale a tutti i visitatori in arrivo sul suo territorio, poi ha esentato alcuni Paesi da questa misura in base all'incidenza del virus in essi. A luglio pero' Londra aveva reintrodotto la quarantena per i viaggiatori dalla Spagna, cogliendo di sorpresa le compagnie aeree e migliaia di britannici in vacanza nel Paese iberico. Il governo britannico ha fatto lo stesso la scorsa settimana per Andorra, Belgio e Bahamas. Il Regno Unito e' il Paese con il maggior numero di morti in Europa a causa della pandemia, con oltre 41.000 vittime.

Alla Borsa di Parigi, il titolo Air France-Klm cede il 4,3% a 3,9 euro, accusando la maggiore flessione dell'indice Sbf 120. In netto calo anche la catena alberghiera Accor (-3,2% a 24,4 euro) e i traghetti Getlink (-3,2% a 13,09 euro). Ma segnano pesanti arretramenti anche altri titoli del comparto in Europa, per il timore delle ricadute sul turismo, gia' in grande affanno, se si verificasse una seconda ondata di contagi e la flessione trascina al ribasso interi listini.

A Londra easyjet cede il 7%, Iag, la holding anglo-spagnola che controlla British Ariways e Iberia, perde il 5,6%, L'irlandese Ryanair arretra del 4,4% a 11,6 euro. A Francoforte, il tour operator Tui e' in calo del 5,3% a 3,6 euro. "La decisione di Londra (nei confronti della Francia, ndr) causera' un'ondata di cancellazioni proprio al top della stagione estiva in un Paese che e' una delle destinazioni preferite dai turisti britannici", commenta Neil Wilson, analista di Market.com.

In Francia i contagi di coronavirus hanno avuto un'impennata nell'ultima settimana, situandosi sopra 2.000 casi. Ieri il ministero della Sanita' ha annunciato che in 24 ore ne sono stati registrati 2.669. A Piazza Affari vendite sulle banche (come del resto in tutta Europa) a partire da Banco Bpm (-3,2%) e da Mediobanca (-2%) che erano stati i piu' acquistati nelle ultime sedute. La peggiore e' Atlantia (-3,3%) nel secondo anniversario del crollo del Ponte di Genova: il premier Conte ha sottolineato che nella trattativa per l'uscita da Aspi non ci saranno sconti.

Resistono poco sotto la parita' Telecom Italia, Prysmian e Amplifon mentre fuori dal listino principale prosegue il rally della matricola Sourcesense (+18% dopo il +50% di ieri). Sul fronte valutario, recupera parzialmente il biglietto verde: l'euro vale 1,18 dollari (da 1,183) mentre l'euro/yen e' a 125,9 (da 126,48), dollaro/yen quasi invariato a 106,81. Petrolio in calo con il Wti a 44,7 dollari (-0,4%).