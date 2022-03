Guerra Russia-Ucraina, le bombe sulla centrale nucleare spaventano i mercati

JP Morgan: la Russia va verso una profonda recessione. Calo del Pil a due cifre

Seduta in forte calo per le principali piazze azionarie europee, all'indomani di una seduta nera sia per l'Europa sia per Wall Street, in scia alla volatilità dei prezzi del petrolio e del "whatever it takes" di Jerome Powell sull'inflazione. Gli occhi degli operatori sono sempre tutti puntati sulla situazione in Ucraina: l'area dove si trova una delle centrali nucleari del Paese, quella a sei reattori della città di Enerhodar, nell'oblast di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, è stata oggetto di bombardamenti da parte dei russi. Ora le autorità ucraine hanno fatto sapere che gli incendi sono stati domati e le bombe non hanno provocato danni alle strutture essenziali.

Intanto, S&P ha tagliato nuovamente il rating della Russia a "CCC-" (lo aveva già fatto la scorsa settimana riducendo il giudizio da "BBB-" a "BB+"), mantenuto in CreditWatch Negative, per il crescente rischio default. Per gli analisti di JP Morgan, la più grande banca mondiale, le sanzioni "colpiranno duramente l'economia russa, che ora sembra destinata a una profonda recessione". L'istituto guidato da Jamie Dimon prevede un calo del Pil da picco almeno dell'11%, in linea con il calo visto durante la crisi del debito del 1998.

Le sanzioni internazionali minano i due pilastri che promuovono la stabilità che sono le riserve valutarie di Russia e il suo surplus delle partite correnti, dicono da JpM. L'ampio avanzo delle partite correnti della Russia "avrebbe potuto accogliere ingenti deflussi di capitali, ma con le nuove sanzioni, oltre alle restrizioni precedenti, i proventi delle esportazioni della Russia saranno interrotti e i deflussi di capitali saranno probabilmente immediati". La pressione al ribasso sul rublo e la fuga di capitali "stanno spingendo la banca centrale ad aumentare drasticamente i tassi e ad imporre controlli sui capitali. Le importazioni e il Pil crolleranno", avverte JpM.

Piazza Affari ha toccato un calo del 4%. Parigi ha registrato una perdita del 3,4%, Francoforte del 3,2%, Amsterdam del 2,9%, Londra del 2,7% e Madrid del 2,3%. A metà mattinata, le banche guidano i cali sul listino milanese: UniCredit e Mediolanum sono state anche sospese in asta di volatilità, mentre Bper cede il 7%. In calo del 6% sempre sotto quota 0,28 Tim, in controtendenza Inwit (+1%).

La prospettiva di un continuo rialzo dei prezzi delle materie prime pesa anche sull'euro, che va verso la peggiore seduta nei confronti del dollaro in quasi due anni: la moneta unica e' scesa fino a un minimo di 1,101 dollari, il punto più basso da maggio 2020, e passa ora di mano a 1,102 (1,1076 ieri in chiusura) e a 127,19 yen (da 128,18). Il cambio dollaro/yen è a 115,49.

Prosegue anche la forte volatilità dei prezzi del greggio, che vanno comunque verso la settimana migliore in quasi due anni e con il Wti che ha toccato il massimo dal 2008 a 116,57 dollari al barile: i contratti del Wti aprile salgono dell'1,25% a 109,02 dollari al barile, quelli del Brent maggio dell'1% a 111,57 dollari. In calo infine i prezzi del gas, con il contratto aprile scambiato ad Amsterdam in discesa del 3,31% a 155,5 euro al megawattora.

