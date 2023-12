Helen Wright nominata global ceo di Sergio Rossi

Il marchio italiano di calzature di lusso Sergio Rossi annuncia la nomina di Helen Wright come Global ceo, con effetto dal 22 novembre 2023, sostituendo Paul Kotrba, che ha ricoperto il ruolo di ceo ad interim negli ultimi 7 mesi. Lo annuncia il gruppo in una nota. Senior leader nel settore moda per marchi del lusso e lifestyle, Helen Wright vanta un’esperienza di oltre 25 anni maturata in contesti di corporate, private equity e owner founder per aziende multinazionali, con una solida esperienza e conoscenza dei processi di trasformazione aziendale e nella creazione di scala e valore per gli azionisti, sempre con approccio customer-centric.

Nata a Sydney, Australia, inizia la sua carriera occupandosi di retail, operations e merchandise management per il Department Store group David Jones, dove per oltre 10 anni ha ricoperto varie posizioni dirigenziali. Trasferitasi a Londra nel 1999, ha ricoperto ruoli di leadership regionale, per Ralph Lauren, con focus sulla costruzione e gestione della divisione retail e merchandising europea, LVMH/Fendi come Presidente EMEI, e Karl Lagerfeld come Global Vice President Retail. Nel 2015 è stata nominata Global CEO di Anya Hindmarch, dove ha lavorato a fianco del presidente e fondatore per guidare l'evoluzione delle collezioni e attuare una strategia di crescita attraverso investimenti nei canali di distribuzione e marketing sia online e offline, accrescendone le aree geografiche di riferimento.

Nel 2018 entra in Belstaff con il ruolo di Amministratore Delegato, supervisionando la trasformazione del marchio storico, ristrutturandone le operations, inserendo nuove figure executive, trasformando i contenuti delle collezioni ed espandendo le categorie prodotto. DTC e digital-first channels sono state strategie supportate da partnership con importanti partner wholesale. Prima di unirsi al Gruppo Lanvin e a Sergio Rossi, ha ricoperto il ruolo di CEO presso Bloch International in Australia. Nel suo nuovo ruolo, Helen Wright si concentrerà sulla trasformazione strategica, definendo e guidando la strategia globale di Sergio Rossi, collaborando con gli stakeholder e i business partner per garantire una crescita sostenibile. L'attenzione sarà focalizzata su diversi aspetti chiave, tra cui i contenuti delle collezioni, l'ottimizzazione dei canali di distribuzione, brand visibility, nonché lo sviluppo della strategia commerciale per mercati cruciali come Nord America, Emirati Arabi, Giappone e Cina.

"Sono molto felice di unirmi a Sergio Rossi. Oltre a rappresentare un marchio di grande prestigio, Sergio Rossi - dichiara Wright - è un punto di riferimento nell'industria riconosciuto per la qualità e lo stile impeccabile delle calzature di lusso, realizzate artigianalmente in Italia fin dalla sua fondazione a San Mauro Pascoli nel 1951. Con il supporto e l'esperienza dei team, dei preziosi partner commerciali e degli shareholders, il marchio guarda con determinazione al futuro. Ci attendono nuovi orizzonti e nuove audience da raggiungere mentre lavoriamo alla rivitalizzazione di questa grande azienda. Siamo ispirati dal nostro passato e motivati da un futuro radioso che abbiamo già iniziato a costruire insieme." Sergio Rossi desidera esprimere la sua sincera gratitudine a Paul Kotrba per la sua dedizione e leadership aziendale, augurandogli il meglio per il suo futuro professionale.