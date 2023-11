Nasce una nuova griffe di moda made in Italy (ma si chiama Alan Scott)

Alan Scott: il nuovo brand di moda maschile, ma con un nome straniero

Alan Scott fa il suo ingresso nell'olimpo del lusso Made in Italy con una collezione senza precedenti, e un nome non del tutto italiano. Ridefinendo gli standard della moda maschile, la sua prima linea, interamente realizzata con tessuti in cashmere al 100%, è una fusione di eleganza senza tempo e tecnologia innovativa, plasmando il lusso in modo sensuale e sofisticato

Il cuore pulsante della collezione Alan Scott è la tecnologia del cashmere stretch, un'innovazione tessile sviluppata nel biellese da Ardizzone. Questa rivoluzionaria tecnologia conferisce una straordinaria elasticità alla fibra di cashmere, offrendo non solo la sensazione lussuosa del tessuto ma anche una flessibilità senza pari. Il risultato? Capolavori di abbigliamento che coniugano stile, comfort e funzionalità. La collezione si distingue per gli omaggi alla tradizione della falconeria, evidenti nei dettagli artigianali in pelle che adornano ogni capo. Dalle sottili rifiniture in pelle ai complessi ricami che richiamano il mondo della falconeria, ogni pezzo racconta una storia di precisione artigianale e raffinatezza.

Tra i protagonisti della collezione spiccano il completo giacca e jeans Indigo Denim in cashmere stretch, un'esclusiva firmata Alan Scott, e la giacca Biker da motociclista in cashmere elasticizzato pesante, che emula il design del classico chiodo in pelle. Completano la linea pantaloni jogger e giacche da viaggio, perfetti per un guardaroba internazionale nelle tonalità intramontabili del nero, grigio e blu notte.

Nel settembre 2023, Alan Scott ha fatto il suo debutto da Harrods con un pop-up store esclusivo. Il successo straordinario ha portato al ritorno del brand con un secondo pop-up store previsto per febbraio 2024, confermando il suo impatto nella scena del lusso. La collezione non è solo moda, ma un'estetica raffinata e senza tempo. Ogni capo, realizzato a mano con dedizione e cura, esprime esclusività e ricercatezza. Il brand promuove un concetto di lusso discreto in cui l'eleganza si manifesta attraverso dettagli sottili e una maestria artigianale impeccabile. Il cashmere di Alan Scott non offre solo comfort fisico ma crea un legame emotivo. Un ricordo persistente di un gusto esquisito e uno stile di vita raffinato che il brand incarna. Il cashmere diventa il simbolo di un'estetica sofisticata che apprezza la raffinatezza e l'essenzialità, trasformando ogni giorno in un'esperienza di lusso duraturo.