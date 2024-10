I Beckham senza freni, la nuova villa a Miami Beach è inimmaginabile: valore 80 milioni di dollari

Recenti voci riportate dai media americani suggeriscono che David e Victoria Beckham potrebbero essere in procinto di acquistare una villa del valore di 80 milioni di dollari a Miami Beach. Lo studio di architettura Choeff Levy Fischman, che ha progettato l'edificio, ha accennato a una vendita alla nota coppia.

La villa in questione è estremamente lussuosa, con nove camere da letto, una palestra, una spa e un home theater, rendendola l'acquisto più costoso e recente nel portfolio immobiliare dei Beckham. Quest'ultimo include diverse proprietà di prestigio, come una casa vittoriana a Londra acquistata per 31,5 milioni di sterline, un appartamento nel Burj Khalifa a Dubai, e un attico a Miami nella torre One Thousand Museum.

L'immobile è uno degli undici contratti registrati al Multiple Listing Service nella settimana dal 23 al 29 settembre, come riportato dal report di Eklund-Gomes, che monitora le vendite di proprietà di lusso sopra i 4 milioni di dollari nella contea di Miami-Dade.

The Real Deal riferisce che la villa era stata precedentemente acquistata nel 2018 per 10 milioni di dollari da Niklas de la Motte, uno sviluppatore immobiliare attivo negli Hamptons. Dopo aver completamente ristrutturato l'immobile, trasformandolo in una casa a due piani di 14.270 metri quadrati, de la Motte ha messo la proprietà sul mercato nel 2022, chiedendo un prezzo otto volte superiore a quello pagato.