I videogiochi sono passati di moda? Nintendo, conti da game-over: crollo del 60% dell'utile

Nintendo taglia le stime annuali: utile in calo del 60%

La giapponese Nintendo ha rivisto al ribasso le previsioni per l'anno finanziario 2024/25 dopo un calo dell'utile netto del 59,9% nel primo semestre, stimando mesi ancora più difficili del previsto. Per l'esercizio finanziario che si concluderà a fine marzo 2025, il gruppo ha rivisto al ribasso i propri obiettivi di utile operativo, ora attesi in calo del 32%, e di fatturato (-23%).

Si prevede ancora un utile netto annuo di 300 miliardi di yen (1,8 miliardi di euro), che rappresenterebbe un calo del 39% annuo.