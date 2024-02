Nintendo posticipa il lancio della Switch 2 al 2025 e crolla in Borsa

Nintendo ritarda nella release della Switch 2 e ne risente sul mercato giapponese

Nintendo ha rimandato il tanto atteso lancio della console Switch 2, inizialmente previsto entro la fine di quest'anno. L'annuncio oltre che deludere i fan ha anche scosso i mercati, con un crollo delle azioni del colosso giapponese nella Borsa di Tokyo. Un calo fino all'8,8%, il più grande ribasso intraday dall'ottobre 2021. Inoltre, è plausibile che gli investitori possano continuare a vendere le azioni Nintendo, soprattutto dopo averle spinte ai massimi storici la scorsa settimana, sulla base delle aspettative che la nuova Switch 2, considerando che la versione attuale ha già 7 anni, fosse in arrivo già quest'anno.

La mossa della casa giapponese di ritardare l'uscita della console di nuova generazione è stata accompagnata da una serie di comunicazioni ai partner, avvisando che non bisogna aspettarsi la console prima dei primi mesi del 2025. Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha mantenuto un approccio cauto alle domande riguardanti il nuovo hardware, limitandosi a dichiarare che i piani per il prossimo anno fiscale saranno svelati solo dopo la conclusione di quello in corso. Tuttavia Furukawa riconosce anche la difficoltà di vendere ulteriori console considerando il successo straordinario e inaspettato della Switch originale, con oltre 139 milioni di unità vendute. Senza l'arrivo della Switch 2 in tempo per le festività natalizie, il colosso giapponese si troverà dunque a fronteggiare una concorrenza sempre più agguerrita.