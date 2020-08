Il Covid-19 fa ricco Jeff Bezos. Più 76 miliardi da inizio pandemia

Jeff Bezos rimane stabilmente sul podio della classifica degli uomini più ricchi del mondo con un patrimonio stimato intorno ai 187 miliardi di dollari, nonostante (o forse grazie) alla panademia Covid-19. Rispetto al 18 marzo Bezos ha un incremento del patrimonio di 76 miliardi di dollari. E' quanto emerge dall'indice dei miliardari stilato da Bloomberg, che classifica le 500 persone più ricche al mondo. Condividono il podio con il patron di Amazon, Bill Gates, (al secondo posto con 120,6 miliardi, più 16 milioni dall'inizio dell'emergenza coronavirus), e Mark Zuckerberg, terzo con un patrimonio stimato di 101,7 miliardi (+42 miliardi). Al quarto posto Warren Buffett con 80 miliardi di dollari di patrimonio (+12 mld rispetto al 18 marzo). Quinto Larry Ellison con 71 miliardi (+12). In sesta posizione Steve Ballmer con 71 miliardi di dollari e un incremento di 18. Ottavo Elon Musk con 68 miliardi di dollari (+43 dall'inizio della pandemia). Il primo italiano è al 29mo posto in classifica e rimane Giovanni Ferrero, il patron della Nutella, con 32,9 miliardi. Per trovare un altro italiano bisogna scendere nella classifica fino al 56 posto dove si attesta Leonardo del Vecchio di EssilorLuxottica, con un patrimonio stimato di 20,4 miliardi. Il terzo italiano in questa speciale classifica è Paolo Rocca, ad del gruppo Techint che con un patrimonio stimato attorno agli 8 miliardi di dollari. Lo segue Silvio Berlusconi, al 278 posto, con poco più di 7 miliardi di patrimonio.