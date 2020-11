Il Covid uccide Printemps, il mito francese chiuderà 7 negozi

In difficoltà finanziarie a causa della crisi del Covid-19, il gruppo di grandi magazzini Printemps 'prevede di tagliare' 428 posti di lavoro in Francia entro luglio 2021, ovvero più del 10% della sua forza lavoro. Il distributore, proprietario della catena di grandi magazzini e di Citadium, ha annunciato "un piano di ripresa" volto a "garantire la sostenibilità delle sue attività", che determinerà la chiusura di quattro negozi in Francia: a Parigi, Le Havre, Strasburgo e Metz, e tre negozi della filiale sportiva Citadium (Parigi, Tolone). Il progetto si rivolgerà anche a un partner per trovare acquirenti per i negozi.

A esacerbare la dipendenza dai clienti locali di Printemps sarebbe stata, come rende noto un portavoce, la chiusura del mercato del turismo in Francia dall'inizio della pandemia di Covid-19. Il gruppo era già in rosso dal 2016. Fondato nel 1865, possiede 19 grandi magazzini in Francia e altri otto con il nome Citadium per un totale di circa 3.000 dipendenti.