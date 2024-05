Citroën pedala al Giro-E 2024 con E-Bike

Anche nel 2024, Citroën Italia continua a sostenere il Giro-E, confermando il suo impegno nel mondo del ciclismo e della mobilità sostenibile.

Il Giro-E, un evento unico al mondo per ciclisti amatoriali, si svolge parallelamente al Giro d'Italia, quest'anno dal 4 al 26 maggio, e si propone di sensibilizzare il pubblico verso una mobilità sempre più green e responsabile.

Il Giro-E 2024 prevede 20 tappe con percorsi giornalieri tra i 30 e gli 80 chilometri, dove gli e-biker possono vivere l'emozione del Giro d’Italia su identiche strade. L'evento mira a far scoprire le gioie della corsa ciclistica, ma in modalità elettrica, consentendo agli appassionati di affrontare percorsi altrimenti riservati ai professionisti.

Citroën Italia partecipa attivamente all'evento con il team "FLY Citroën", una collaborazione nata nel 2013 e ora consolidata con una serie di iniziative che includono eventi e campagne di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile. Questo impegno riflette la missione di Citroën di promuovere l'elettrificazione accessibile e avanzata, come dimostra il lancio della Nuova ë-C3 e del progetto "Elettrico Sociale Citroën".

Sulle strade del Giro-E, la Nuova Citroën ë-C4 sarà una delle protagoniste. Questo modello è ideale sia per brevi tragitti quotidiani sia per viaggi più lunghi, grazie alle sue caratteristiche di comfort e performance. La Nuova ë-C4 dispone di una batteria da 54 kWh che offre un'autonomia di 420 km e può essere ricaricata rapidamente grazie alla compatibilità con i caricabatterie da 100 kW.

Con un mercato in forte crescita, la Nuova Citroën ë-C4 ha raggiunto la prima posizione nel segmento C tra i privati in Italia ad aprile, confermando l'attrattiva e la competitività dell'offerta Citroën nel settore delle berline. L'impegno di Citroën nel Giro-E 2024 non è solo una dimostrazione di tecnologia avanzata, ma anche di un profondo rispetto per l'ambiente e per il benessere delle comunità, rendendo il marchio un leader nello sviluppo di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile.