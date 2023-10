Il giapponese Izumi Sasano nominato Ceo di Gruppo Armani Corporation

Giorgio Armani Corporation, Izumi Sasano è il nuovo Ceo

Izumi Sasano sale sulla poltrona di Ceo della Giorgio Armani Corporation. Dopo quasi 20 anni nel ruolo di Chief executive officer di Giorgio Armani Giappone, il manager riceve una promozione che adempirà dal 1° dicembre 2023.

Come riporta Pambianco, Sasano continuerà a riportare a Giuseppe Marsocci, Vicedirettore generale e Chief commercial officer del Gruppo Armani, e sarà responsabile per Stati Uniti, Canada, Messico e Brasile. Come scrive Pambianco, a lui riporteranno i dirigenti della Giorgio Armani Corporation e i direttori generali di Messico e Brasile. Al suo posto, come amministratore delegato della Giorgio Armani Japan, subentrerà invece Kazumasa Tsuchihashi.

Dopo aver ricoperto incarichi esecutivi presso Sony Corporation in Europa e Chanel in Giappone, Sasano è entrato a far parte del Gruppo Armani nel 2006, dove grazie alla sua visione globale è stato incaricato di gestire altri Paesi oltre al Giappone.

“Il Gruppo Armani è costruito su rapporti duraturi: la fedeltà e la competenza sono importanti per me. Così com’è importante premiare il lavoro e le qualità umane, e far crescere dall’interno”, ha commentato in una nota Giorgio Armani.

“Izumi Sasano ha dato eccellente prova di sé in Giappone e nella zona Pacifica. Sono sicuro che potrà fare lo stesso in questo nuovo e più ampio ruolo, portando il contributo di un’altra cultura. Questo genere di scambio è fondamentale per il Gruppo Armani, per continuare a crescere e a progredire. Su questi valori ho fondato la mia filosofia”.