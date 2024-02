Il Mef fa l'offerta d'acquisto a Tim per il 100% di Sparkle. Tempi rispettati

Tim, presentata l'offerta per Sparkle. Il Mef parla di un "prezzo migliorabile"

Tutto come previsto, il Ministero dell'Economia ha presentato a Tim l'offetrta d'acquisto per il 100% di Sparkle, rispettando i tempi. La stessa azienda di telefonia ha comunicato la notizia attraverso un comunicato. "Abbiamo ricevuto in data odierna dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) un'offerta per l'acquisto di Sparkle. Nella stessa, si fa riferimento altresì all'eventualità di negoziare una diversa opzione, con possibili adeguamenti delle condizioni contrattuali, nel caso Tim mantenesse una quota minoritaria per un determinato arco temporale e supportasse la realizzazione del piano strategico. L’offerta avrà efficacia per 15 giorni e verrà sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione di Tim programmato per il prossimo 7 febbraio".

L’offerta “binding”, ma soggetta al verificarsi di alcune condizioni, - riporta Repubblica - prevede un prezzo migliorabile da un earn out (aggiustamento al rialzo), anche questo da verificare. Sui valori, in attesa del comunicato, vige il massimo riserbo; ma le attese sono di un prezzo simile alla precedente offerta: ovvero 625 milioni (e 125 di earn out). È inferiore rispetto alle aspettative di Tim e degli analisti, che fissavano l’asticella a quota 750-800 milioni. A questo punto Tim dovrà fare una nuova analisi della proposta ricevuta, per poi sottoporla all’esame del cda e decidere sul da farsi.