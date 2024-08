Lavoro Usa, doccia gelata per Biden: la disoccupazione sale al 4,3%. Fed, taglio dei tassi vicino

Usa, il mercato del lavoro delude: la disoccupazione sale al 4,3%

Doccia gelata per l'amministrazione Biden: i dati sull'occupazione di luglio sono inferiori alle stime. Lo scorso mese sono stati creati 114.000 posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 185.000 posti. La disoccupazione è salita dal 4,1% al 4,3%, contro attese per una conferma del 4,1%. I salari orari medi sono aumentati di 8 centesimi, lo 0,23%, a 35,07 dollari; rispetto a un anno prima, sono aumentati del 3,63%. La settimana media lavorativa ha registrato un calo di 0,1 ore a 34,2 ore. La partecipazione della forza lavoro è stata pari al 62,7%, a 0,7 punti percentuali di distanza dai livelli del febbraio 2020, prima dell'inizio della pandemia di coronavirus.

Aumentano le chance per un taglio dei tassi della Fed a settembre

I deboli dati sul mercato del lavoro americano aumentano le chance di un taglio dei tassi di interesse a settembre e forse anche di mezzo punto. Ne sono convinti gli analisti e i trader alla luce dell'andamento dell'economaia americana che sembra indicare che la Fed è stata troppo lenta a tagliare i tassi. L'economia americana ha creato in luglio 114.000 posti, meno dei 175.000 previsti dal mercato, e il tasso di disoccupazione è salito al 4,3%.

Biden: "L'occupazione cresce in modo graduale, cala l'inflazione"

"Da quando io e la vicepresidente Kamala Harris siamo in carica l'economia americana ha creato quasi 16 milioni di posti di lavoro. I dati di oggi mostrano che l'occupazione sta crescendo più gradualmente in un momento in cui l'inflazione sta calando in modo significativo". Lo afferma Joe Biden commentando i dati sul mercato del lavoro. "I prezzi sono ancora troppo alti. Continueremo a batterci per ridurli", mette in evidenza Biden.